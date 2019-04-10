"Нацист!" Известная сеть магазинов в Киеве угодила в языковой скандал

В Киеве в магазине "Эпицентр" кассир отказалась обращаться к покупателю на украинском языке и якобы назвала его нацистом.

Инцидент произошел в отделении на Кольцевой дороге, 1Б еще 3 апреля, но разбирательства в соцсетях не утихают уже несколько дней подряд. Изначально о ситуации на своей странице в Facebook сообщил Александр Лозовой, который и столкнулся с грубостью со стороны кассира.

"Когда я тактично попросил, чтобы общались со мной на государственном языке, ее словно что-то укусило, она категорически отказалась это делать, обозвала меня нацистом и сказала, что "мы их тут скоро поубиваем", – пояснил Лозовой.

С обращением к "Эпицентру" из-за этой истории выступила блогер Тамара Лозовая. На официальной странице сети гипермаркетов в Facebook она написала, что и сама сталкивалась с грубым отношением кассиров и призвала руководство магазинов поработать над менеджментом.

"Как сообщил Александр, ему звонил управляющий и извинялся. Заявил, что кассир будет уволена", – пояснила потом блогер.

"Эпицентр" Facebook Тамара Лозова

Но в комментариях к посту представитель гипермаркета заявил, что кассир якобы не называла покупателя нацистом.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудницу отделения "Укрпочты" обвинили в грубости и отказе обслуживать клиентов на украинском языке.

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