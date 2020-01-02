Настоящий мусорник: фото Киева после ярмарки поразили сеть

В Дарницком районе Киева засняли на фото огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки.

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала. Соответствующие кадры разместил на своей странице в Facebook киевлянин Алексей Кот (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот такое остается после так называемой сезонной ярмарки, что на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина", – написал мужчина.

Мусор на улицах Киева после ярмарки Алексей Кот

Пользователи сети начали яростно комментировать ситуацию.

"Стихийная торговля с земли! Антисанитария полная! Какая ярмарка?", "Жесть полнейшая. Сколько можно уже превращать наш район в мусорник?", "А это с Новым годом нас, жители улицы Чубинского!" – отметили они.

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала Алексей Кот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки. Примечательно, что именно там находится известная в городе барахолка.

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