Настоящий мусорник: фото Киева после ярмарки поразили сеть

В Дарницком районе Киева засняли на фото огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки.
Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала. Соответствующие кадры разместил на своей странице в Facebook киевлянин Алексей Кот (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Вот такое остается после так называемой сезонной ярмарки, что на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина", – написал мужчина.
Мусор на улицах Киева после ярмарки
Алексей Кот
Пользователи сети начали яростно комментировать ситуацию.
"Стихийная торговля с земли! Антисанитария полная! Какая ярмарка?", "Жесть полнейшая. Сколько можно уже превращать наш район в мусорник?", "А это с Новым годом нас, жители улицы Чубинского!" – отметили они.
В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки
Алексей Кот
Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала
Алексей Кот
В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки
Алексей Кот
Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала
Алексей Кот
В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки
Алексей Кот
Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала
Алексей Кот
В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки
Алексей Кот
Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала
Алексей Кот
Комментарии пользователей о мусоре в Киеве
Скриншот
Комментарии пользователей о мусоре в Киеве
Скриншот
Комментарии пользователей о мусоре в Киеве
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки. Примечательно, что именно там находится известная в городе барахолка.
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