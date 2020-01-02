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2 января • обновлено в 10:26
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Настоящий мусорник: фото Киева после ярмарки поразили сеть

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В Дарницком районе Киева засняли на фото огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки.

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала. Соответствующие кадры разместил на своей странице в Facebook киевлянин Алексей Кот (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот такое остается после так называемой сезонной ярмарки, что на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина", – написал мужчина.

Мусор на улицах Киева после ярмарки

Мусор на улицах Киева после ярмарки

Алексей Кот

Пользователи сети начали яростно комментировать ситуацию.

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"Стихийная торговля с земли! Антисанитария полная! Какая ярмарка?", "Жесть полнейшая. Сколько можно уже превращать наш район в мусорник?", "А это с Новым годом нас, жители улицы Чубинского!" – отметили они.

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Алексей Кот

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

В Дарницком районе Киева образовались огромные свалки мусора прямиком посреди улиц после предновогодней ярмарки

Алексей Кот

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Неприятную картину жители могли наблюдать напротив железнодорожного вокзала

Алексей Кот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Комментарии пользователей о мусоре в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки. Примечательно, что именно там находится известная в городе барахолка.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Привычки х.о.х.л.о.б.ы.д.л.а видны без микроскопа.... Эвропа... Кружевные трусики и ЕС)))
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Handus Sergei
Handus Sergei
Граффити в столице?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Покажите лучше фоточки мусора в Крыму. Как он там без Украины погибает.
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