''Написала "л*х" на лбу!'' В школе Киева разгорелся скандал из-за травли ребенка учительницей

В киевской школе №287 разгорелся скандал из-за оскорбления ребенка учительницей младших классов. По словам родителей, педагог на протяжение года обижает одного из учеников.

Историю школьного булинга в группе "Батьки SOS" в Facebook рассказала мать пострадавшего мальчика Виктория Акимова. Она пояснила, что еще с сентября 2017-го ее сын скрывал конфликт между ним и учительницей, пока отец не заметил, как над мальчиком насмехаются в школе.

"Учительница моего сына написала на лбу красной пастой "лох", поставила перед всем классом, чтобы ребята посмеялись. Об этом инциденте мы узнали случайно от одноклассников, поскольку сын побоялся нам рассказать", — поделилась Акимова.

Школа №287 в Киеве Google-карты

С тех пор, по словам женщины, обидное ругательство закрепилось за ее сыном, а учительница, хоть больше и не преподает у мальчика, продолжает его оскорблять.

Школа №287 в Киеве Mapio.net

"Она позволяет себе кричать вслед моему ребенку "интернат по тебе плачет". Учитель так и не понял, что нельзя оскорблять и унижать детей в школе", — подытожила мама пятиклассника.

Школа №287 в Киеве Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в киевской школе №309 разгорелся скандал из-за травли двух учеников шестого класса. Родители мальчиков убеждены, что это связано с их протестами против поборов родительского комитета и классной руководительницы.

Как сообщила мама одного из школьников, ее сына Колю вместе с одноклассником Марком выгнали с урока музыки и отправили за директором. Марк — сын второй мамы, которая активно выступает против систематической сдачи денег "на нужды школы". После того, как дети вернулись в класс, педагог отказалась их пускать и даже применила силу.