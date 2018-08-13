В Киеве устроили "травлю" маленьких детей: что об этом известно

В столичном Оболонском районе банда подростков терроризирует детей. В начале августа они избили 10-летнего мальчика и пригрозили ему расправой, если он кому-нибудь расскажет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала мама потерпевшего Виктория. Она отметила, что нападение произошло на ул. Тимошенко, 13 А.

"На моего ребенка напала шайка из 6 человек возрастом от 12 до 15 лет. Действовали "по-умному": окружили, один держал за руки, второй бил, третий видео снимал, остальные наблюдали. Даже шлепок с ноги сняли ― вот как продуманно, чтобы быстро не смог убежать", ― поделилась Виктория.

Она также сообщила, что другой ребенок, который был свидетелем избиения, сказал, что эти подростки постоянно запугивают маленьких детей во дворе того жилого дома. По словам мамы потерпевшего, она сразу же написала заявление в полицию, однако там ей ответили, что виновников будет сложно найти.

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе группа подростков жестоко избила девочку. Они снимали все издевательства на видео, а после того, как закончили бить, отобрали у пострадавшей сумочку и все вещи.