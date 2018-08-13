МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
LadyCity

В Киеве устроили "травлю" маленьких детей: что об этом известно

4.7тЧитать новость на украинском

В столичном Оболонском районе банда подростков терроризирует детей. В начале августа они избили 10-летнего мальчика и пригрозили ему расправой, если он кому-нибудь расскажет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала мама потерпевшего Виктория. Она отметила, что нападение произошло на ул. Тимошенко, 13 А.

"На моего ребенка напала шайка из 6 человек возрастом от 12 до 15 лет. Действовали "по-умному": окружили, один держал за руки, второй бил, третий видео снимал, остальные наблюдали. Даже шлепок с ноги сняли ― вот как продуманно, чтобы быстро не смог убежать", ― поделилась Виктория.

Новости
На глазах у толпы: в Днепре подростки зверски избили больную девочку

Она также сообщила, что другой ребенок, который был свидетелем избиения, сказал, что эти подростки постоянно запугивают маленьких детей во дворе того жилого дома. По словам мамы потерпевшего, она сразу же написала заявление в полицию, однако там ей ответили, что виновников будет сложно найти.

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе группа подростков жестоко избила девочку. Они снимали все издевательства на видео, а после того, как закончили бить, отобрали у пострадавшей сумочку и все вещи.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
1
Смешно
0
Интересно
14
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги