"Нам жаль": в Киеве Aroma Kava попала в громкий скандал с ветераном АТО

В Киеве кофейня сети Aroma Kava попала в скандал. Персонал заведения на улице Петра Сагайдачного обвинили в том, что он сначала выгонял ветерана АТО, который не приобрел ничего и просто сидел в помещении, а затем – отобрал у этого мужчины кофе, который ему купила другая посетительница.

О резонансном инциденте написала очевидец Валерия Крахмальная на своей странице в Facebook, а позже в сети появилась и реакция представителей кафе. Так, женщина рассказала, что пришла в заведение, чтобы выпить чай.

"Официант и уборщица требовали старшего мужчину покинуть заведение, потому что он ничего не заказал и якобы не имел права находиться в заведении. Сразу скажу, что мужчина хоть одет был бедно, но прилично, не ругался, не нарушал общественного порядка. Я, чтобы узаконить пребывание мужчины в кафе, купила ему кофе. В процессе выслушала от персонала, что недостойно женщине покупать кофе "такому" мужчине и еще кучу неприятных вещей", – написала Крахмальная.

В Киеве Aroma Kava попала в скандал с ветераном АТО. Иллюстрация

Очевидица добавила, что после этого познакомилась поближе с посетителем кафе. Мужчина пытался отблагодарить за кофе книгами, которые были в его сумке. Оказалось, что он – ветеран АТО, врач по образованию, а также, по словам женщины, интеллигентный человек, который оказался без денег и зашла в заведение погреться.

"Как только я ушла, персонал отобрал у мужчины кофе, мотивируя это тем, что не он его оплатил. А еще сказали, что если он отопьет из чашки, то вызовут полицию и заявят, что мужчина его украл", – подытожила Крахмальная.

OBOZREVATEL обратился к представителям Aroma Kava за комментарием, но те около двух суток не предоставляли журналистам ответ. В то же время на странице заведения в Facebook под одним из сообщений пользователи также просили отреагировать на ситуацию.

Так, в комментариях администратор признал, что инцидент действительно произошел, написав "мы решим этот вопрос, нам очень жаль, что случилось такое недоразумение", впрочем, подробно ничего не сообщил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской, 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Сотрудницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

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