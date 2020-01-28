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28 января • обновлено в 15:33
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"Нам жаль": в Киеве Aroma Kava попала в громкий скандал с ветераном АТО

2.1т
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В Киеве кофейня сети Aroma Kava попала в скандал. Персонал заведения на улице Петра Сагайдачного обвинили в том, что он сначала выгонял ветерана АТО, который не приобрел ничего и просто сидел в помещении, а затем – отобрал у этого мужчины кофе, который ему купила другая посетительница.

О резонансном инциденте написала очевидец Валерия Крахмальная на своей странице в Facebook, а позже в сети появилась и реакция представителей кафе. Так, женщина рассказала, что пришла в заведение, чтобы выпить чай.

"Официант и уборщица требовали старшего мужчину покинуть заведение, потому что он ничего не заказал и якобы не имел права находиться в заведении. Сразу скажу, что мужчина хоть одет был бедно, но прилично, не ругался, не нарушал общественного порядка. Я, чтобы узаконить пребывание мужчины в кафе, купила ему кофе. В процессе выслушала от персонала, что недостойно женщине покупать кофе "такому" мужчине и еще кучу неприятных вещей", – написала Крахмальная.

В Киеве Aroma Kava попала в скандал с ветераном АТО. Иллюстрация

В Киеве Aroma Kava попала в скандал с ветераном АТО. Иллюстрация

Очевидица добавила, что после этого познакомилась поближе с посетителем кафе. Мужчина пытался отблагодарить за кофе книгами, которые были в его сумке. Оказалось, что он – ветеран АТО, врач по образованию, а также, по словам женщины, интеллигентный человек, который оказался без денег и зашла в заведение погреться.

"Как только я ушла, персонал отобрал у мужчины кофе, мотивируя это тем, что не он его оплатил. А еще сказали, что если он отопьет из чашки, то вызовут полицию и заявят, что мужчина его украл", – подытожила Крахмальная.

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OBOZREVATEL обратился к представителям Aroma Kava за комментарием, но те около двух суток не предоставляли журналистам ответ. В то же время на странице заведения в Facebook под одним из сообщений пользователи также просили отреагировать на ситуацию.

Так, в комментариях администратор признал, что инцидент действительно произошел, написав "мы решим этот вопрос, нам очень жаль, что случилось такое недоразумение", впрочем, подробно ничего не сообщил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской, 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Сотрудницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Сидел грязный бомб, вонял на все кафе. Естественно, посетители не согласились с этим.
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2
1
Махно Володимир
Махно Володимир
зачем вообще ходить в Aroma Kava?! Уже не раз были проблемы с ними. То волосы в кофе, то крошки. То молоко кислое. К тому же у них молоко самое дешевое, порошковое. А сиропы все просрочены. Цены просто космические! Не рекомендую у них что либо покупать! Это все равно что выпить воды с унитаза.
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3
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Махно Володимир, вода из унитаза это ваше родное
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0
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иловайский юрий
иловайский юрий
скоро вытиранов ато начнут уже пи3дить)
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