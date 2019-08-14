"Мы становимся зомби!" В Киеве вспыхнул громкий скандал из-за ночных дискотек

В Киеве на территории парка отдыха устраивали ночные дискотеки до 5-6 часов утра. Они мешали спать жителям нескольких районов города, а организаторы мероприятий и арендаторы – лишь "переводили стрелки" друг на друга и разводили руками.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам 9-летней киевлянки Анны Харлановой, которая проживает на "Русановских садах", парк находится в 2,5 км от ее дома – время от времени там устраивали ночные дискотеки – с 22:00 и до утра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чаще всего до 6:00. Как-то удается заснуть, а потом ходим, как зомби, потому что не можем выспаться", – объяснила школьница.

Ночная дискотека, которая мешает спать киевлянам Скриншот

На Троещину также доносился музыкальный грохот. Жители нескольких домов отметили, что неоднократно писали и звонили в парк и просили не нарушать закон, а еще обращались к чиновникам.

"Никакого ответа не было. Мешают настолько, что когда отдыхаешь, начинает как бы двигаться пол", – рассказал киевлянин Артем Прокудин.

Жительница города Екатерина Вайтович поинтересовалась у компании, которая рекламировала дискотеку в сети, разрешено ли включать музыку ночью на улице – от ответа она "отморозились".

В парке же заверили, что громкая музыка не их – мол, нужно спрашивать у арендаторов. Компания, которая в соцсетях рекламировала дискотеку и собирала с людей деньги на входе, от нарушения закона "открестилась". Она пояснила, что отвечает только за финансовую часть, а концерт устраивали другие люди, и добавила, что кто организаторы – не знает.

Арендатор площадки рассказал, что в тот вечер, когда туда приехало СМИ, у них был частный корпоратив, который закончился около 1 ночи. Хотя в соцсетях говорилось о том, что он длился до 5 утра. Этого и стоимости входа в размере 200 грн на "корпоратив" объяснить не смогли.

"Вход был бесплатный. Разумеется, по спискам. Мы приглашали специалистов для того, чтобы нам настроили звук – чтобы ночью не мешать людям отдыхать. У нас ни по правую сторону, ни по левую жилых домов нет. У нас были жалобы на то, что там превышение шума – мы связались с людьми, настроили, позвонили снова. Они говорили, что все нормально, ничего не мешает", – отметил арендатор.

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