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На железнодорожной станции Киева на седьмом году войны увидели цистерну "Роснефти". Фото

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На железнодорожной станции Киева на седьмом году войны увидели цистерну 'Роснефти'

На железнодорожной станции Киева на седьмом году войны увидели цистерну "Роснефти". Facebook/Игорь Швайка

В сети показали на фото цистерну "Роснефти" на железнодорожной станции "Дарница" в Киеве на седьмом году войны с подконтрольными РФ вооруженными формированиями на Донбассе.

Снимок опубликовал народный депутат Украины 7 созыва, бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка на своей странице в Facebook.

"Уже седьмой год войны. Войны, которую принесли в нашу страну московиты. Киев, станция Дарница. Цистерна "Роснефти". Я бы понял ее пребывания как трофея, добытого нашими партизанами", – говорится в посте.

По словам политика, хуже он видел только в Харьковской области.

"Когда между вагонами с военными и платформами с военной техникой мирно движутся несколько вагонов "РЖД" (Российские железные дороги. – Ред.)", – отметил он.

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Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский волонтер Алина Михайлова пострадала от языковой дискриминации в одной из служб такси Киева. Так, водитель, принимавший заказ, в грубой форме требовал от нее общаться на русском языке.

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