На Киевщине женщину с COVID-19 выставили из больницы, она умерла: разгорелся скандал

Правительство Украины заверяло, что для госпитализации с коронавирусом не важна прописка. Однако на Киевщине из-за бюрократии произошел резонансный летальный случай.

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Как пишет ТСН, женщину с COVID-19 и тяжелым онкологическим заболеванием увезли из Киева в больницу в области якобы именно из-за отсутствия столичной регистрации. В итоге пациентка умерла (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В момент транспортировки она уже была в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ, однако медики все равно решили ее везти за 80 километров в Кагарлыкскую районную больницу.

Близкие умершей рассказали, что у нее была онкология, она перенесла операцию и как раз проходила химиотерапию, когда неожиданно ей стало хуже. Госпитализировали женщину в Киевский областной онкодиспансер. И там оказалось, что у больной – COVID-19.

"Говорили, что ее нельзя перевезти на другой этаж, чтобы сделать УЗИ, потому что у нее кровотечение. И тут после результата анализа принимается решение о том, чтобы ее перевозить из этой больницы. И поскольку у нее нет киевской прописки – а прописка у нее село Крюковщина, принимается решение везти ее почему-то в Кагарлыкский госпиталь", – объясняет кума покойной Богдана, утверждая, что медики сослались на приказ.

Скорая помощь "Цензор.НЕТ"

Поскольку состояние пациентки было критическим, ее семья и врачи онкодиспансера начали искать способы, чтобы отвезти ее в Александровскую больницу. Однако их попытки ничем не увенчались.

"Наши врачи пытались связаться с какими-то больницами города Киева, но не было мест. Именно в реанимациях", – рассказывает главный врач Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник.

В итоге было принято решение перевезти пациентку из Киева, где есть три выделенные под пациентов с коронавирусом и еще две районные спецбольницы, в область. Через неделю женщина скончалась.

"Ее состояние было крайне тяжелое. Оно фактически таким и оставалось в те дни, что она у нас находилась. Мы старались сделать максимум, что могли сделать в наших условиях", – говорит главный врач Кагарлыкской районной больницы Виктор Кулиниченко.

Близкие Людмилы убеждены, что так произошло из-за полуторачасового переезда тяжелой больной. "По дороге у них закончился кислород, чтобы вы понимали. Ее 10 последних минут везли на ручной груше. Знаете, что это такое? Ее убили еще по дороге", – считает кума погибшей.

Отметим, что Кагарлыкская районная больница – одна из девяти, определенных на Киевщине. Ее полностью перевели в режим работы с COVID-19. Еще в марте Минздрав составил список из 247 больниц, в которые госпитализируют больных с коронавирусом. Однако далеко не факт, что больного повезут до ближайшей даже среди определенных больниц.

Порядок госпитализации определяет местная власть, однако прописка в этом случае не должна иметь никакого значения.

"Где – не должно быть разницы. Поскольку сейчас вопрос финансирования из местного бюджета для обеспечения больниц лекарственными средствами нивелирован, поэтому в принципе по маршруту пациента – человек обращается в скорую помощь, его завозят в больницу", – утверждал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Однако на практике все оказалось иначе. Поскольку в киевских больницах не принимают скорые из области. Исключение – наличие у пациента киевской прописки.

"Киев – отдельное подчинение, область отдельное подчинение. Разные уровни бюджетов. Такое случается даже в пределах области на уровне районных больниц. Мэр выдает прямой запрет – не госпитализировать. Госпитализировать только жителей нашего района. Ну, решается каждый случай индивидуально – порой со скандалами", – комментирует ситуацию эксперт Киевского областного центра экстренной помощи Владимир Гонтарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монастыриской районной больнице на Тернопольщине медсестра Галина Радловская, которая переболела COVID-19 в тяжелой форме, не может получить компенсацию в 600 тыс. грн без доказательств того, что заразилась именно на работе.