На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

В городе Белая Церковь Киевской области водитель маршрутки отказал в льготном проезде и нагрубил дочери погибшего Героя войны на Донбассе Ивана Войтенко.

О конфликте сообщила сама Алина Войтенко на личной странице в Facebook. Девушка отметила, что водитель не просто общался в хамской манере, но и высказывал оскорбительные вещи в адрес Украины.

Погибший Иван Войтенко

"Ехала в городском транспортном средстве №14. Показала льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: "Где такое написано, что я тебя должен возить?". После подчеркивания о законах нашего государства, этот недочеловек ответил: "Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет, как нет!" – рассказывает дочь погибшего защитника.

"Вот вам уважение к семьям погибших участников АТО и ООС, к нашей славной 72-й ОМБр, ребята из которой каждый день, рискуя своей жизнью, защищают нас", – возмутилась Войтенко, добавив, что никто из пассажиров в маршрутке не вступился за нее.

В комментариях под постом украинцы поддержали ее и выразили свое несогласие с позицией горе-водителя, который не уважает подвигов Героев.

"Надо жаловаться в городской совет и в их автопарк", "Уроды", "К сожалению, правда в том, что такое создание не понимает, что люди жертвуют своими жизнями ради их спокойного существования. Удивляюсь такому поведению водителей, будто он облезет на тех 5 грн", – выражают свое недовольство люди.

"Я все-таки надеюсь, что есть в городе настоящие мужчины, которые не на словах, а на деле научат уважать семьи погибших Героев", "Вот мразь! Жизнь – бумеранг, ему все вернется", "Без слов... Упыри" , – поддерживают девушку патриоты.

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