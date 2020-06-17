МоваЯзык

Топ-темы:

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Книга жалоб
1,2 т.
Водитель нагрубил дочери погибшего Героя ООС

Водитель нагрубил дочери погибшего Героя ООС

В городе Белая Церковь Киевской области водитель маршрутки отказал в льготном проезде и нагрубил дочери погибшего Героя войны на Донбассе Ивана Войтенко.

О конфликте сообщила сама Алина Войтенко на личной странице в Facebook. Девушка отметила, что водитель не просто общался в хамской манере, но и высказывал оскорбительные вещи в адрес Украины.

Погибший Иван Войтенко

Погибший Иван Войтенко

"Ехала в городском транспортном средстве №14. Показала льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: "Где такое написано, что я тебя должен возить?". После подчеркивания о законах нашего государства, этот недочеловек ответил: "Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет, как нет!" – рассказывает дочь погибшего защитника.

"Вот вам уважение к семьям погибших участников АТО и ООС, к нашей славной 72-й ОМБр, ребята из которой каждый день, рискуя своей жизнью, защищают нас", – возмутилась Войтенко, добавив, что никто из пассажиров в маршрутке не вступился за нее.

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

В комментариях под постом украинцы поддержали ее и выразили свое несогласие с позицией горе-водителя, который не уважает подвигов Героев.

"Надо жаловаться в городской совет и в их автопарк", "Уроды", "К сожалению, правда в том, что такое создание не понимает, что люди жертвуют своими жизнями ради их спокойного существования. Удивляюсь такому поведению водителей, будто он облезет на тех 5 грн", – выражают свое недовольство люди.

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

"Я все-таки надеюсь, что есть в городе настоящие мужчины, которые не на словах, а на деле научат уважать семьи погибших Героев", "Вот мразь! Жизнь – бумеранг, ему все вернется", "Без слов... Упыри" , – поддерживают девушку патриоты.

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеНовости Киева и Киевской области
Поделиться в Facebook
  1. /Кияни
  2. /Книга жалоб