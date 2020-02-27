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27 февраля • обновлено в 11:08
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На Киевщине устроили панику из-за нехватки масок и "атакуют" магазины

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В городе Бровары Киевской области люди забили тревогу из-за нехватки медицинских масок в период, когда всем миром распространяется опасный коронавирус COVID-19. В сети пользователь рассказал, что не смог их найти ни в одной аптеке.

Так, соответствующий пост Владимир Стасюк опубликовал на странице "Мои Бровары" в Facebook. Он был обеспокоен тем, где можно приобрести это защитное средство.

"Кто-то знает, где можно сейчас купить медицинскую маску? Потому что во всех аптеках я вижу надпись, что масок нет", – написал мужчина.

На Киевщине устроили панику из-за нехватки масок и "атакуют" магазины. Иллюстрация

На Киевщине устроили панику из-за нехватки масок и "атакуют" магазины. Иллюстрация

В комментариях под постом пользователи дали свои советы, назвали места, где все же можно приобрести это защитное средство, а также пошутили на эту тему.

"Сшить из марли. Она еще и многоразовой будет", "Вот мне интересно, гдe они деваю маски? Искусственный дефицит делают или что?", "Открою секрет. Такие маски не защищают здоровых. Маски нужны больным, чтобы меньше распространялся вирус", "А пользы от этой маски? Она вас не спасет ни от одного вируса, а тот, кто маски продает, наверное, уже в списке самых богатых людей мира Forbes", "В интернет-магазинах хватает", "Проще самому сделать", "Плотноприлегающий респиратор, но в нем трудно дышать. И глаза надо обязательно защищать..." – написали они.

Пост в сети о недостатке масок в Броварах

Пост в сети о недостатке масок в Броварах

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за коронавируса COVID-19, который постепенно распространяется во всем мире, люди начали массово раскупать санитарные маски. Некоторые даже брал по 200 штук сразу.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео паники
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