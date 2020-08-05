На Киевщине из питомника сбежала рысь: не могут найти второй день

Вероника Ковбасюк Книга жалоб 13:30, 5.08.2020 Обновлено: 14:26, 5.08.2020

Из питомника в селе Чубинское Киевской области сбежала рысь (каракал).

Животное по состоянию на 5 августа разыскивают уже второй день. Об этом в питомнике рассказали корреспонденту УНН.

По словам сотрудников учреждения, они искали рысь и в соседних домах, и на участках.

"В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом. Они дали номер телефона мобильных анекдотов. Мы больше не стали звонить", – отметили в питомнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве 4 августа заметили лося, который выбегал даже на дорогу.

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