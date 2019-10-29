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29 октября • обновлено в 14:08
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"Мышь без ценника!" Под Киевом известный супермаркет попал в скандал

1.7т Читать материал на украинском

В городе Бровары Киевской области супермаркет сети "Сильпо" попал в громкий скандал. Магазин обвинили в том, что по его полкам бегала мышь.

О ситуации сообщил местный житель Александр Ищенко на странице "Мои Бровары" в Facebook. Он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Бровары, "Сильпо", – коротко написал мужчина.

На ролике видно, как мышь бегала прямо по упаковкам с мясом и не пряталась от людей.

Под Киевом известный супермаркет попал в скандал

Под Киевом известный супермаркет попал в скандал

Скриншот

Пост начали активно и с сарказмом комментировать пользователи.

"Да это же съемки "Рататуй" (Мультфильм. – Ред.), вторая часть", "Миша без ценника. Непорядок", "Надо завести молодого и здорового кота", "Это местный хвостатый дегустатор", "Если мышка жива, можно брать. Химии в тех продуктах мало", – написали они.

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На ситуацию отреагировала и пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо".

"Нам искренне жаль, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, подобное совершенно недопустимо и не является нормой для нашей сети. В магазинах регулярно проводятся плановые и внеплановые дезинсекции", – говорится в комментарии.

Пресс-служба добавила, что в заведение направили соответствующую информацию, а также там будут приняты "необходимые меры".

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скирншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скирншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скирншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скирншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скирншот

Реакция пресс-службы "Сильпо"

Реакция пресс-службы "Сильпо"

Скирншот

Пост в сети

Пост в сети

Скирншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, на улице Радужной, 15, посетители заметили огромных крыс, которые бегали между полками с продуктами.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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