"Мышь без ценника!" Под Киевом известный супермаркет попал в скандал

В городе Бровары Киевской области супермаркет сети "Сильпо" попал в громкий скандал. Магазин обвинили в том, что по его полкам бегала мышь.
О ситуации сообщил местный житель Александр Ищенко на странице "Мои Бровары" в Facebook. Он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Бровары, "Сильпо", – коротко написал мужчина.
На ролике видно, как мышь бегала прямо по упаковкам с мясом и не пряталась от людей.
Под Киевом известный супермаркет попал в скандал
Скриншот
Пост начали активно и с сарказмом комментировать пользователи.
"Да это же съемки "Рататуй" (Мультфильм. – Ред.), вторая часть", "Миша без ценника. Непорядок", "Надо завести молодого и здорового кота", "Это местный хвостатый дегустатор", "Если мышка жива, можно брать. Химии в тех продуктах мало", – написали они.
На ситуацию отреагировала и пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо".
"Нам искренне жаль, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, подобное совершенно недопустимо и не является нормой для нашей сети. В магазинах регулярно проводятся плановые и внеплановые дезинсекции", – говорится в комментарии.
Пресс-служба добавила, что в заведение направили соответствующую информацию, а также там будут приняты "необходимые меры".
Комментарии пользователей
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Комментарии пользователей
Скирншот
Комментарии пользователей
Скирншот
Комментарии пользователей
Скирншот
Комментарии пользователей
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Реакция пресс-службы "Сильпо"
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Пост в сети
Скирншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, на улице Радужной, 15, посетители заметили огромных крыс, которые бегали между полками с продуктами.
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