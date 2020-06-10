Известный волонтер АТО на Донбассе Виталий Панич умер в реанимации Киевской городской клинической больницы №4 – сначала подозревали коронавирус, однако причиной смерти стал вовсе не он.
Его жена Наталья откровенно рассказала OBOZREVATEL о том, как заболел муж, с чем пришлось столкнуться семейной паре и поделилась шокирующими подробностями последних дней его жизни.
Наталья и Виталий Панич
Коллаж
Стучали во все двери
Виталий Панич заболел 25 мая – все началось с повышения температуры до 38,5.
"Мы обратились к терапевту (у меня был заключен договор, у мужа — нет), она посоветовала ехать в больницу, так как симптомы были как при коронавирусе. Мы позвонили в скорую помощь, но там пояснили, что в больнице будет такое же лечение, как и дома — сбивать температуру и пить лекарства от кашля. По словам медиков, веских причин ложиться в больницу не было", – отметила женщина.
Пара решила подстраховаться и 30 мая Виталию сделали рентген легких в "Борисе" – все было хорошо. А 1 июня у мужчины сильно разболелась голова.
"Мы позвонили терапевту (Виталий уже заключил договор) и она дала нам направление в больницу. Вызвали скорую помощь — приехавшие медики тщательно осмотрели, послушали мужа, измерили уровень сатурации (насыщенность крови кислородом). В итоге назначили антибиотик и аэрозоль для горла, так как у мужа уже был тонзиллит. Врач сказал, что не видит никаких страшных причин для госпитализации – воспаленное горло и все", – рассказала Наталья.
Виталий продолжил лечение дома, однако его мучила сильная головная боль, и семейная пара снова обратилась к врачу.
"Мы взяли у терапевта направление, чтобы сделать снимок головы. После этой процедуры отправились на консультацию к лору. По результатам снимка и тщательного осмотра врач сказала, что не видит причин для высокой температуры, которая держалась у моего мужа 10 дней. А температура уже подскочила до 39,3", – добавила Наталья.
Пару отправили к урологу, но и этот врач, ознакомившись с результатами анализов и УЗИ, не прояснил ситуацию. Сказал, что есть минимальные отклонения, однако воспаления нет и он тоже не видит, что может дать такую высокую температуру.
Следующей была консультация пульмонолога. После осмотра медик сказал, что со стороны легких проблем нет, однако не исключил скрытую пневмонию. И посоветовал обратиться в больницу, так как были плохие показатели крови.
Виталий Панич в зоне АТО на Донбассе, 2014 год
Фото из личного архива
Надежда, а потом ухудшение
Семейная пара приехала в Киевскую городскую клиническую больницу №4 – Виталия положили в инфекционное отделение.
Ему сразу же назначили лечение и 4 июня волонтер сказал жене, что за все эти дни он ни разу не чувствовал себя так хорошо. Так было и 5 июня. Однако вечером его перевели в реанимацию.
"Муж позвонил мне и сказал, что нужно купить лекарства — до этого в инфекционном отделении мы вообще ничего не покупали. Я приобрела все по списку, который дали мне врачи, принесла. А потом Виталию решили поставить катетер. Он не хотел, объяснял, что он не лежачий, может сам сходить в туалет. Назначили и слабительные... И началось непонимание. Мужу никто ничего не объяснил, а он воспринял это болезненно. Не было нормальной коммуникации между врачом и пациентом", – поделилась Наталья.
И началось непонимание. Мужу никто ничего не объяснил, а он воспринял это болезненно.
Потом Виталий попросил подогреть ему еду, однако получил отказ: мол, микроволновка не для больных, а только для медперсонала. Недопонимание росло.
"На следующее утро, когда пришел врач, они снова поспорили с Виталием. Тогда реаниматолог принес бумагу — отказ от лечения — и мой муж ее подписал. Я считаю, что врач не имел права такое делать — с такими анализами, как были у мужа...Он был измучен, конечно, мог нервничать... Ему могли дать какие-то успокоительные и далее продолжить лечение", – со слезами говорит вдова.
Наталья подчеркнула, что Виталий точно не был инициатором письменного отказа.
"Муж позвонил мне и сказал: "Меня выгоняют". И потом ему никакой помощи не оказывали. Я ходила из отделения в отделение и просила, чтобы ему поставили хотя бы капельницу. Дело в том, что после подписанного отказа — все, только домой. Но в больнице не хотели даже дать выписку с результатами анализов, какое было проведено лечение и т.д.", – добавила Наталья.
Вдова рассказала, что обращалась к реаниматологу, просила дать перевод в другое отделение.
"Ранее врач сам говорил, что это будет необходимо — перевестись на лечение туда, где будет возможность сделать гемодиализ.
Однако теперь реаниматолог сказал, что с таким отношением он нам ничего не даст, никакого направления
У Виталия уже была пневмония, почечная и печеночная недостаточность", – отметила она.
Умер в той больнице, из которой "изгнали"
Дальше произошло то, что не укладывается в голове. Как рассказала OBOZREVATEL друг семьи Анна Майборода, после "изгнания" из больницы Наталья, поддерживая тяжело больного мужа, спустилась с ним на улицу. На выходе из инфекционки вызвала такси.
"Они хотели попасть в Александровскую больницу, доехали до Дворца спорта... Но им объяснили, что в медучреждение можно поступить только на скорой помощи. Наташа позвонила на 103, но "скорая" привезла их обратно в 4-ю больницу", – объяснила Анна.
Через день Виталий скончался. А потом разгорелся скандал. Оказалось, что после смерти волонтера в больнице украли его документы и деньги. Друзья семьи говорят, что оперативно отреагировали полицейские (открыли производство, начали расследование) и сотрудники прокуратуры.
В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Панича
Facebook Валентины Варавы
Экспертиза показала неожиданный результат
Волонтер и председатель правления ОО "Инициатива+" Валентина Варава вместе с вдовой Виталия 10 июня получили результат экспертизы, которая раскрыла причину смерти.
Оказалось, что дало о себе знать старое онкозаболевание – в 2018 году мужчине удалили почку, однако два года он чувствовал себя хорошо. Уже во время вскрытия обнаружили некроз оставшейся (второй) почки. Якобы пострадали и другие органы.
Наталья Панич получила информацию о причине смерти мужа 10 июня
Могли ли вовремя обнаружить причину резкого ухудшения самочувствия и спасти пациента — пока больше вопросов, чем ответов. Однако родные и близкие Виталия утверждают: долго подозревали коронавирус, но экспресс-тест на COVID-19 и два ПЦР-теста оказались отрицательными.
Руководство больницы "ушло в отказ"
После морга Наталья и Валентина отправились на встречу с главврачом КМКЛ №4.
Валентина Варава и Наталья Панич с трудом собрали необходимые для похорон документы. И так тяжелую ситуацию осложнила кража в больнице. Пришлось получать разрешение прокуратуры.
Facebook Валентины Варавы
Однако, как рассказала Валентина Варава, со вдовой руководство больницы не захотело разговаривать – просили, чтобы она не заходила.
"Мы были шокированы. Руководство больницы сказало, чтобы вдова Виталия написала заявление, принесла ксерокопии, свидетельство о браке и тогда больница отдаст ей все медицинские документы. Я сразу связалась с адвокатом, которая объяснила, что устное заявление прямого родственника является основанием для предоставления медицинской информации. В данном случае – о муже Наташи, который умер в этой больнице. Также скрывают фамилию врача, который вел Виталия. Вот такая страшная ситуация. Судя по всему, в больнице выбрали "честь мундира", – добавила она.
С чем связано такая реакция руководства КМКЛ №4, можно только предполагать. На момент выхода материала OBOZREVATEL не удалось получить комментарий главврача.
Наталья сообщила на своей странице в Facebook, что прощание с Виталием состоится 11 июня в 18:00 в Храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Михайловский собор).
"Горе, что мы надеялись на специалистов, а нужно было искать помощи среди друзей и поднять страну на ноги... Одиннадцать суток ужаса, поиска медицинской помощи. Некомпетентность, равнодушие, воровство. Виталика не стало. Нет моего мужа и отца моих детей", – написала она.
Вдова волонтера написала первый пост после смерти мужа
Facebook Натальи Панич
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