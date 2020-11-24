В Киеве автомобильный кинотеатр пытались силой закрыть в будний день: подробности скандала

23 ноября примерно в 22:00 на территорию кинотеатра Multiplex в КВЦ "Парковый" в Киеве прибыли сотрудники Управления полиции Печерского района и превышали свои полномочия, требуя срочно закрыть кинотеатр и выгнать зрителей.

Представители полиции не смогли предоставить официальное обоснование своих действий и указать причину закрытия кинотеатра, только ссылаясь на распоряжение своего руководителя и на невнимательно прочитанную постановление Кабинета министров Украины, заявила пресс-служба компании.

Вертолетная площадка в КВЦ "Парковый" пока переоборудована под автомобильный кинотеатр сети Multiplex, в котором зрители могут смотреть фильмы не выходя из своего авто. Именно сюда в понедельник вечером прибыли представители полиции с целью закрыть заведение. По требованию прекратить нарушение прав ЗАО "Мультиплекс-Холдинг" и сообщить основание и норму законодательства, которая запрещает осуществление деятельности автокинотеатра в будний день, представители полиции сообщили, что таково требование их руководства и предложили добровольно освободить площадку и прекратить показ фильма. Одновременно предупредили, что в случае невыполнения требования, представитель Управления полиции вызовет на помощь спецподразделение полиции и патрульную службу.

Пока юристы компании объясняли неправомерность таких требований, на площадку прибыли три патруля национальной полиции, которым также было сообщено о превышении служебных полномочий, законность действий предприятия и беспочвенность требований представителя Управления полиции. Более того, представители полиции отказывались составлять протокол с указанием норм, именно мы нарушили и угрожали закрыть заведение силой. Тем не менее, поскольку намерения принуждения были очевидными, работник автокинотеатра выполнила требования полиции.

"Наша индустрия сейчас переживает сложные времена. Из-за запрета работы в выходные дни, мы каждую неделю недополучаем около 80% доходов, а соответственно – государство недополучает налоги от нас. А теперь мы еще и столкнулись с произволом полиции в таких, и без того сверхсложных, условиях работы. Например, в постановлении Кабинета министров Украины № 641, утверждающем и регулируещем нормы и условия карантина, и в поправках к нему не указаны ограничения по работе кинотеатров с понедельника по пятницу после 22:00. Именно на это постановление и решения своего руководства ссылались представители полиции во время закрытия кинотеатра.

Инцидент, произошедший 23.11.2020 возмутительный и, к сожалению, представители полиции нас предупредили, что и в дальнейшем не дадут нам возможности работать после 22:00, что является безусловным нарушением наших прав, и превышением полномочий со стороны полиции. Мы уже направили официальные запросы от имени ЗАО "Мультиплекс" с требованием прекратить неправомерные действия со стороны полиции. Надеемся на срочное решение такого критического вопроса", – утверждает Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине уже прошло два уик-энда карантина выходного дня. Насколько он эффективен и какова вероятность того, что власти все же введут полноценный локдаун, который поддерживают многие инфекционисты и эксперты, читайте в материале по ссылке.