"Меня там убивали": в детском саду Киева произошел скандал

В Киеве мама воспитанника детского сада №225 заявила, что там ее ребенка довели до невроза.

Елена Кравцова отдала своего сына Даню в садик в 2015 году. Сначала малышу там нравилось, но скоро, по словам женщины, она начала замечать изменения в поведении ребенка. Об этом пишет издание 44.ua.

"Я очень редко забирала своего сына целым. Постоянно были травмы, укусы, царапины. Однажды у Дани был даже болевой шок, поднялась температура. У него было 10 укусов. В садике сказали, что его покусал мальчик. В другой раз я забрала сына с опухшей красной щекой. А воспитатель так и не ответила мне, что случилось с ребенком", ― рассказала мать малыша.

Также она отметила, что сын начал ей жаловаться на побои от воспитателей, а однажды она и сама видела, как шлепают другого ребенка.

У Дани Кравцова, по словам его матери, начались ночные судороги, он начал плохо спать, стал замкнутым и агрессивным. Семья приняла решение переводить его в другой сад, однако произошла вещь, после которой маме пришлось обращаться в полицию.

В конце 2017 года Кравцова пришла забирать сына из садика и обнаружила у него травму головы. Ребенка якобы побила игрушкой по голове девочка, но к медсестре его не отвели. Воспитательница сказала, что во время инцидента была занята посадкой клумбы. После диагностики врачи установили у мальчика ушиб мягких тканей.

Из районного управления образованием на обращение Елены Кравцовой ответили, что создали комиссию и провели расследование. Было установлено, что травму малыш получил из-за спора за игрушку с девочкой, с которой они вместе ходят в сад.

"В тот день Даниил и Камилла игрушкой не поделились, и девочка ударила его маленькой зеленой черепашкой. Это мальчик подтвердил, когда его спросили на заседании комиссии в присутствии мам обоих детей. Воспитатель сказала Камилле, что так делать нельзя, а Данила пожалела", ― пояснили в управлении образования Соломенского района.

44.ua

44.ua

Также там отметили, что после инцидента ребенок сказал воспитательнице, что у него ничего не болит.

В полиции на обращение Елены Кравцовой ответили, что не могут завести дело по факту халатности воспитателя.

"Сейчас ребенку не могут поставить диагноз. Говорят, у него невроз, под вопросом эпилепсия, нарушение сна. Мы проходим курс лечения, ходим на уколы", ― рассказала Кравцова.

44.ua

Также она заявила, что перевела сына в другой садик и он ходит туда с удовольствием. Однако негативные воспоминания от предыдущего у малыша еще остались.

"Недавно мы проходили мимо старого садика. И ребенок сказал: "Мама, это - плохой садик. Меня там убивали, но я справился, меня невозможно убить", - рассказала Елена.

Отмечается также, что журналистам, которые пришли выяснить точку зрения администрации детсада, директор начала отрицать, что мальчика ударили не в присутствии воспитательницы. Она, по словам директора, не садила в это время клумбу, а присматривала за детьми и была свидетелем инцидента.

"В состоянии ребенка педагоги винят развод родителей. Хотя, по словам мамы, развод был мирным, а отец сына проведывает и отношения у них нормальные. В слова ребенка о том, что в садике его "хотели убить" педагоги, конечно же, не верят. Мол, Даня такого сказать не мог, поскольку все еще плохо разговаривает", ― написали в издании.

Как писал OBOZREVATEL, в киевской гимназии произошел скандал из-за воздушных шаров.