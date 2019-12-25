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25 декабря • обновлено в 13:42
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"Машин больше, чем квартир!" Фото из двора в Киеве поразило сеть

3.8т
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Сеть возмутило фото одного из киевских дворов. На нем изображены как новые, так и старые дома столицы Украины, а также просто огромное количество автомобилей.

Из-за того, что машин во дворе было очень много, у пользователей создалось впечатление, что квартир в зданиях рядом даже меньше, чем транспорта. Пост со снимком опубликовал киевлянин Дмитрий Макагон на своей странице в Facabook.

"Уютные киевские дворики", – коротко написал автор.

Двор в Киеве поразил сеть

Двор в Киеве поразил сеть

Facebook Дмитрия Макагона

Пользователи сети начали активно и возмущенно комментировать ситуацию.

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"Жесть, как же это ужасно", "Грусть-то какая... Зато туи в ряд и "облагороженные" балкончики есть... Жесть просто. Место не узнала – и хорошо,ведь гулять там точно нет желания...", "Красиво жить не запретишь. Машин больше, чем квартир в домах", "Интересно: если вспыхнет одна машинка – сгорят все или только 75%?" – написали они.

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Комментарии пользователей сети по поводу двора в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве засняли на фото необычный тротуар. Дело в том, что большинство плиток были серого цвета, но между ними в непонятном порядке положили немного красных.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Зубожиньня по-украински.
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