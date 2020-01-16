Новый iPhone оказался ворованным в США: в Киеве магазин техники попался на схеме "кидалова"

Магазин электронной техники IHouse service в Киеве продал украинке ворованный смартфон.
Так, фотограф Лидия Тропман на своей странице в Facebook сообщила, что около года назад приобрела в этом магазине якобы новый iPhone за 32 тысячи гривен. Недавно он завис, после чего и выяснилось, что телефон был украден в США.
"Я обратилась в сервис, специалисты пробили данные. Выяснилось, что телефон в Америке в черном списке и на него написано заявление о краже! Когда я покупала телефон, меня не поставили в известность, что с ним проблема. В результате, я больше не могу им пользоваться", – возмутилась киевлянка.
Иллюстрация. iPhone
Она съездила в IHouse service, где покупала смартфон, однако выяснилось, что магазин переехал. Тропман сфотографировала уже снятую вывеску.
Вывеска магазина, где обманули покупательницу
Facebook/Лидия Тропман
"Была в этом магазине, там новый владелец! Отморозился и сказал: ничего не знаю", – рассказала девушка.
Она также написала, что до визита звонила в магазин и ее "мягко говоря отшили", хотя у нее есть все документы о покупке, чек и коробка от iPhone.
"Я так понимаю, что это уголовное дело и я могу подавать в суд? Магазин мне продал ворованную вещь!" – заключила Тропман.
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