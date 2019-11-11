"Купите себе чаю!" В Киеве медики "отшили" женщину, провалившуюся в люк

В Киеве местная жительница обвинила медиков кареты скорой помощи, а затем и врачей городской клинической больницы №4 в том, что они не предоставили ей соответственной помощи. Перед этим нога женщины провалилась в канализационный люк и потерпевшей стало очень плохо.

О ситуации киевлянка Тома Балаева написала на своей странице в Facebook. По словам женщины, когда она шла по улице, ее нога по колено провалилась в поломанную канализационную решетку и застряла.

После этого подруга потерпевшей и прохожие помогли киевлянке выбраться, но женщина несколько раз упала в обморок. Люди вызвали скорую.

"Она ехала минут 15, но раньше нее прибыли патрульные. Полицейский спросил: "Будете писать заявление на Дорожно-эксплуатационное управление из-за решетки?". Я сказала: "Да". Полицейский: "Но вы ведь сами виноваты, вы же провалились по неосторожности. А они сюда все равно уже едут – сейчас огородят это место, а завтра починят решетку", – пересказала диалог с правоохранителем потерпевшая.

В Киеве медики "отшили" женщину, провалившуюся в люк

Киевлянка отметила, что так и не написала заявление, из-за чего очень зла на себя.

"Потом приехала скорая, врач осмотрел ногу и уже собирался уезжать, но я сказала, что меня больше волнуют обмороки. Он дал понюхать нашатырь. Я сказала, что у меня после обморока онемела левая рука, а он ответил: "Ну ничего страшного, наверное, это паническая атака. Идите в кафе, купите чай и обнимите чашку этой рукой", – написала женщина.

Потерпевшая, подумав, что у нее мог случится инсульт, направилась в клиническую больницу №15. Там предположили, что у киевлянки транзиторная ишемическая атака. Женщине опять вызвали "скорую", которая повезла ее в больницу №4, чтобы сделать МРТ.

"Но на месте в больнице врач-невролог удивилась: "Какое МРТ? Сейчас ночь субботы" (было 19:30), побила меня молоточком, поводила чем-то по рукам и ногам и сказала, что вроде бы ничего острого, "но вы обязательно обследуйтесь и не тяните". Я спросила: "А почему у меня рука до сих пор онемевшая?". Она ответила: "Не знаю", – подчеркнула потерпевшая.

Также, по словам киевлянки, ее подруга услышала, как сотрудники заведения между собой смеялись над пациентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 44-летняя беременная Елена скончалась в одном из роддомов. Ее смерть спровоцировала скандал, так как родственники утверждали, что врачи проигнорировали ее тяжелое состояние и не провели необходимые анализы.

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