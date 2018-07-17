Массово вырубают лес ради ТЦ: стало известно о беспределе под Киевом

Под Киевом в пгт Гостомель незаконно уничтожают лес ради постройки торгового комплекса. Местные жители устраивают массовые протесты и подозревают поселкового главу Юрия Прилипко в "крышевании" скандальной застройки.

Уголовное дело относительно "дерибана" гостомельского леса тянется еще с 2004 года. Перевод земельного участка из государственной собственности в частную не является законным, но застройщик не покидает попыток сравнять с землей деревья и выстроить там ТЦ. Об этом на своей странице в Facebook заявил юрист Маси Найем.

Ситуация усугубилась 3 июля, когда неизвестные люди приехали рубить лес без разрешительных документов. Местные вышли на акции протеста, однако представитель застройщика, Ростислав Скуратовский, побил одного из активистов.

"Приехала полиция, долго не хотели выходить из машины (есть видео). По итогу: полиция остановила вырубку леса, забрала у "лесников" три бензопилы", ― уточнил Найем.

Хворост для поджога леса facebook.com/MasiNayyem

Далее, по его словам, ситуация повторилась через 10 дней.

"13 июля снова пришли лесники, но при поддержке титушек (около 40 человек), охранной организации, ГМО бабушек (в смысле проплаченные), а также их кураторов (несколько человек, до десяти). Местные жители вызвали полицию, полиция опросила титушек и представителей охранной организации", ― пересказал юрист.

В тот же день местные жители поехали к поселковому главе, у которого к моменту их визита в кабинете уже находился представитель застройщика. Он предоставил документы, что земельный участок принадлежит человеку по фамилии Друккер и у него есть разрешение на застройку от Государственной архитектурно-строительной инспекции. Однако ни одного документа, позволяющего вырубку деревьев, у них нет.

facebook.com/MasiNayyem

Титушки, охраняющие вырубку facebook.com/MasiNayyem

Глава сельсовета Прилипко в компании одного из титушек facebook.com/MasiNayyem

"Сельский глава развел руками и сказал, что будет действовать в рамках закона, но при этом проговорился, что уже десять лет занимается земельными вопросам, хоть "при власти" с 2015 года. И пообещал провести встречу в понедельник, 16 июля 2018 года, и там же дать документы по запросу местных жителей", ― написал Маси Найем.

Однако в назначенную дату в кабинете Прилипко активистов ждали очередные титушки.

"Местные активисты приходят к сельскому главе в кабинет. И тут начинается "спектакль". Там сидит двое непонятных ребят из девяностых, которые не представились и продолжили сидеть во время приема граждан. Кто это такие – не удосужился объяснить и сам глава. Во время этой встречи глава Прилипко Юрий Ильич сказал, что ничего сделать не может по факту данного скандала", ― написал Найем.

Вечером 16 июля опять началась вырубка леса, остановить которую удалось при помощи полиции.

"Среди титушек, которые защищали третью попытку вырубки леса, оказался друг главы сельского совета. Кроме того, в лесу обнаружили хворост для поджога леса", ― рассказал юрист.

Он объяснил также, что один из представитель застройщика, Ростислав Скуратовский,одновременно является советником главы поселкового совета Прилипко. Кроме того, он зарегистрирован основателем ГО "Агентство развития Гостомеля", руководителем которой является дочь Прилипко, Надежда Дудник.

Маси Найем отметил, что ситуация с лесом обострилась настолько, что в скором времени может случится или его поджог, или даже нападение на активистов.

"Самое главное сейчас – это арестовать участок до окончания всех следственных мероприятий по вышеуказанному уголовному делу, чтоб не случилась вырезка леса и жителей", ― отметил юрист.

Как писал OBOZREVATEL, 13 июля бастующие против вырубки леса в Гостомеле местные жители перекрыли дорогу. По словам очевидцев, между титушка, приехавшими на место скандальной застройки, и активистами началась драка.