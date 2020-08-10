Коронавирус на Киевщине забрал еще одну жизнь: статистика на 10 августа

В Киевской области по состоянию на утро 10 августа было подтверждено уже 4 197 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 21 человека, выздоровели – только девять, умер за это время еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего в области от COVID-19 умерли уже 69 человек, а выздоровели – 2 962. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 922 – летальные, 44 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 008 новых случаев. В общем проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР. Всего в сутки выздоровели 387 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2 985 случаев;

Волынская область – 4 327 случаев;

Днепропетровская область – 1 571 случай;

Донецкая область – 976 случаев;

Житомирская область – 2 154 случая;

Закарпатская область – 5 809 случаев;

Запорожская область – 953 случая;

Ивано-Франковская область – 5 797 случаев;

Кировоградская область – 724 случая;

г. Киев – 9564 случая;

Киевская область – 4197 случаев;

Львовская область – 10 981 случай;

Луганская область – 155 случаев;

Николаевская область – 716 случаев;

Одесская область – 4 230 случаев;

Полтавская область – 497 случаев;

Ривненская область – 6 923 случая;

Сумская область – 699 случаев;

Тернопольская область – 3 324 случая;

Харьковская область – 4 901 случай;

Херсонская область – 269 случаев;

Хмельницкая область – 1 368 случаев;

Черновицкая область – 6 777 случаев;

Черкасская область – 1 036 случаев;

Черниговская область – 1 024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 137158.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий убежден, что массовая заболеваемость коронавирусом, а также отсутствие лекарств и вакцины от него пугают жителей Украины и вообще всего мира. В то же время позитивом является то, что человечество, сплотившись, сможет победить пандемию.