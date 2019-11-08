Главная Новости
8 ноября • обновлено в 18:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

В Киеве владелец пентхауса накопил долгов за коммуналку на полмиллиона

887 Читать материал на украинском

В Киеве владелец элитного пентхауса в одной из крупнейших высоток задолжал коммунальщикам за отопление почти полмиллиона гривень.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что после того, как представители коммунальных служб обратились в суд, владелец выставил апартаменты на продажу. Он планировал продать пентхаус за более чем 2 миллиона долларов.

Всего в столице почти 5% потребителей не вообще не платят за коммунальные услуги. В основном, подчеркнули журналисты, это люди с достатком.

Новости
Новые цены на газ и ликвидация банков: СМИ раскрыли, что требует МВФ от Украины

Дом, в котором живет должник

Дом, в котором живет должник

Скрин видео

Встречаются и другие необычные случаи. К примеру, в одной небольшой киевской квартире зарегистрировано 424 человека, а их долг за горячую воду составляет 90 000 гривен. Тепловики предупредили, что будут выбивать этот долг через суд.

Как писал OBOZREVATEL, 6 ноября в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали.

Нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания открыл огонь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
коммунальные услуги долги видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
это какой то сюр - как он сможет впарить кому-то квартиру если ЖЕК или ОСББ не пропустят сделку из-за такого долга?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения