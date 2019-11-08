В Киеве владелец пентхауса накопил долгов за коммуналку на полмиллиона

В Киеве владелец элитного пентхауса в одной из крупнейших высоток задолжал коммунальщикам за отопление почти полмиллиона гривень.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что после того, как представители коммунальных служб обратились в суд, владелец выставил апартаменты на продажу. Он планировал продать пентхаус за более чем 2 миллиона долларов.

Всего в столице почти 5% потребителей не вообще не платят за коммунальные услуги. В основном, подчеркнули журналисты, это люди с достатком.

Дом, в котором живет должник Скрин видео

Встречаются и другие необычные случаи. К примеру, в одной небольшой киевской квартире зарегистрировано 424 человека, а их долг за горячую воду составляет 90 000 гривен. Тепловики предупредили, что будут выбивать этот долг через суд.

Как писал OBOZREVATEL, 6 ноября в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали.

Нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания открыл огонь.

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