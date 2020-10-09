Киевлян возмутила огромная очередь на автобус в разгар карантина. Видео

В сети появилось видео, на котором сняли огромную очередь в один из автобусов, курсирующих Минским массивом в Киеве. Желающих ехать ним настолько много, что они заполнили даже весь подземный переход у остановки.

Кадры выложили на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook и возмутились, что такие толпы собираются в одном месте даже несмотря на карантин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пробки в Киеве не только на дорогах, например, вот – очередь на 99 автобус. Напомним, что Киев в желтой карантинной зоне", – напомнили авторы сообщения.

В комментариях под ним жители столицы также выразили свое возмущение такой ситуацией с транспортом и отметили, что подобных коллапсов в принципе не должно быть.

"Пусть еще больше Министерок настроят. Раньше при застройке микрорайона учитывали потребность в транспорте, школах, садах. Сейчас просто бабло рубят", "Жесть", "Хорошо, когда хорошая погода и чувствуешь себя хорошо. Тогда идешь пешком. Обидно. Все для людей" , "Особенно в дождь пройтись 30-40 минут – это "отличная" идея, а потом уйти на больничный. А чтобы его получить – пойти в больницу и, как вариант, рискнуть и там что-то подхватить", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспыхнула дискуссия из-за видео очереди карет скорой помощи возле Киевской городской клинической больницы №9, которые, по словам авторов ролика, привезли больных COVID-19.