Киев замер в многокилометровых пробках: карта проезда

В Киеве с утра 12 апреля дороги сковали многокилометровые пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в 9 из 10 баллов. Спустя полчаса показатель снизился до 8 баллов.

Проспект Победы стоит от метро "Житомирская" до Шулявки, где проводится реконструкция моста. Не меньше затор и на параллельном проспекте Леся Курбаса. Согласно с данными Google-карт, также водители застряли на ул. Вадима Гетьмана.

Большая пробка наблюдается на Воздухофлотском проспекте и ул. Черновола, Сичевых Стрельцов и улице Ильенко.

Google-карты

Центр Киева фактически замер: здесь заторы сосредоточились на ул. Малоподвальной, Софиевской, Костельной и Майдане Незалежности. Также тянутся Петровская аллея и Михаила Грушевского.

Google-карты

Среди мостов с правого на левый берег самые большие пробки на Южном мосту.

Google-карты

На левом берегу пробки на Дарницком шоссе, рядом с Позняками, ул. Здолбунивской, Харьковском шоссе и проспекте Соборности.

Google-карты

На въездах в Киев сильные затруднения на пути от Софиевской Борщаговки.

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. Начало реконструкции стартовало с 17 марта.

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