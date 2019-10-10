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10 октября • обновлено в 21:17
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"Сейчас рубану, ты ляжешь!" В популярном ТРЦ Киева охранник устроил разборки с подростком. Видео

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве охранник популярного ТЦ "Глобус" обматерил и угрожал подростку за танцы на "частной территории".

Соответствующее видео опубликовал на странице в Twitter "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Отметим, начало конфликта не попало на запись, поэтому точная причина такого поведения сотрудника торгового центра неизвестна.

Новости
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ТРЦ "Глобус"

ТРЦ "Глобус"

Соцсети

"Ты туподоходящий? Сказали, что не надо танцевать, значит не надо!.. Я тебя сейчас рубану, ты ляжешь, не беси меня!" – кричал охранник.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ТРЦ видео скандалы Конфликт охрана
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