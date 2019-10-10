"Сейчас рубану, ты ляжешь!" В популярном ТРЦ Киева охранник устроил разборки с подростком. Видео

В Киеве охранник популярного ТЦ "Глобус" обматерил и угрожал подростку за танцы на "частной территории".

Соответствующее видео опубликовал на странице в Twitter "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Отметим, начало конфликта не попало на запись, поэтому точная причина такого поведения сотрудника торгового центра неизвестна.

ТРЦ "Глобус" Соцсети

"Ты туподоходящий? Сказали, что не надо танцевать, значит не надо!.. Я тебя сейчас рубану, ты ляжешь, не беси меня!" – кричал охранник.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Відео - 16+



Охорона ТРЦ Глобус погрожує "вирубити" підлітка за те, що той танцював. Це нормально? pic.twitter.com/uDszqA9ZEa — Киев Оперативный (@KyivOperativ) October 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся