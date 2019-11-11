"Картина не для слабонервных": в Киеве известный супермаркет попал в скандал

В Соломенском районе Киева в супермаркете известной сети "Эко-маркет" на улице Вадима Гетьмана, 46б якобы продавали конфеты с червями.

О ситуации сообщила покупательница, которая приобрела этот продукт. Анна Енотова на странице "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook выложила соответственные фото.

"Спасибо "Эко-маркету" на ул. Вадима Гетьмана,46б за белки", – кратко подписала кадры она.

В Киеве известный супермаркет попал в скандал

Пользователи сети принялись активно комментировать ситуацию.

"Это от слова экономный, а не от экологически чистый", "Эко-маркет" опасен для здоровья", "Тут все такое, все давным-давно сдохшее и протухшее, мясо всегда лежит зеленого цвета, о запахе вообще молчу, короче, одна гниль", "Видели бы вы, что у них на складе... Картина не для слабонервных", – написали они.

Пост в сети Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, по улице Радужной, 15, посетители заметили огромных крыс, которые бегали между полками с продуктами. Также в городе Бровары Киевской области супермаркет сети "Сильпо" попал в громкий скандал. Магазин обвинили в том, что по его полкам бегала мышь.

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