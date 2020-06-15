В Киеве 15 июня инвесторы ЖК "Укрбуд" устроили пикет под Офисом президента. Главе государства Владимиру Зеленскому они пытались донести свое возмущение длительным прекращением работ по возведению жилья.

В частности, вкладчики убеждены, что их просто обманули. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Свои мысли и претензии к застройщику и властям люди демонстрировали плакатами с надписями: "Защитите наше право на жилье", "Хватит нас отфутболивать", "Не блокируйте застройку".

Для детей, которых тоже взяли на акцию протеста, развернули символическую детскую площадка. Со своей стороны они нарисовали на асфальте дома, в которых мечтают жить вместе с родителями.

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Протестующие также принесли с собой пятиметровую "таблетку" для улучшения памяти Владимиру Зеленскому. Таким образом они решили напомнить президенту его же обещание, которое он озвучил еще в декабре 2019-го, в частности, что компания "Киевгорстрой" все-таки достроит ЖК "Укрбуд".

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Вкладчики выступили с требованием к главе государства лично проконтролировать его же решения, а также создать рабочую группу с привлечением инвесторов и снять все ограничения на застройку уже в ближайшие две недели.

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Стоит отметить, что такая же акция инвесторов ЖК "Укрбуд" состоялась 13 мая под стенами КГГА и Офиса президента. Однако восстановление строительства объектов жилого комплекса так и не началось.

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Протест вкладчиков "Укрбуда" под ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, в эпопее с недостроями "Укрбуда" наметился новый поворот. Инициативная группа инвесторов встретилась с представителями Минобороны, на землях которого сводятся несколько ЖК, а в КГГА состоялось совещание. В то же время обманутые вкладчики заявили о готовности выйти на протесты – если не будет принято кардинальных решений.