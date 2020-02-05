"Интересно, а сами такое едят?" Киевлян возмутила массовая продажа гнилых фруктов на улице

В Дарницком районе Киева, возле универсама "Позняки", заметили корзины с гнилыми овощами, выставленные, вероятно, на продажу.

В ящиках в ужасном состоянии лежала хурма. О ситуации сообщил киевлянин Вячеслав Ткаченко на странице "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева" в Facebook.

"Возле ун. "Позняки" (Фуршет). Налетай, торопись! Жесть", – коротко написал он.

Киевлян возмутила массовая продажа гнилых фруктов на улице Facebook/Вячеслав Ткаченко

Пользователи сети начали гневно комментировать ситуацию.

"Странно, обычно обрезают и делают смузи", "Накормить продавца этой гнилью", "Как такое людям можно всовывать?", "И народ покупает, чтобы никто не сомневался...", "И табличка "Если не купите – выкину", "А те, кто продают.... Интересно, сами это едят?" – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве гипермаркет известной сети "Ашан", что на проспекте Академика Глушкова, обвинили в том, что там продавали хлеб с волосами внутри.

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