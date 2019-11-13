"Главное, что едет!" В Киеве полуразваленную маршрутку засняли на видео

В Киеве, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер. Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию.

О таком состоянии автобуса сообщили на странице "Киев Оперативный". Там опубликовали соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Подумаешь, бампер отпадает, да? Главное же, что едет. Киев, метро "Почайна", – говорится в посте.

В Киеве полуразваленную маршрутку засняли на видео Скриншот

Пользователи сети начали активно и с сарказмом комментировать ситуацию.

"Хорошо, что по бокам рекламами заклеено. Так вообще бы развалился, а то, что не заклеено отваливается на ходу", "Нынешние перевозчики, это такой металлолом. И столько бесценных человеческих жизней", "Однажды я ехала в маршрутке, которая объезжала пробку по "встречке" задом", "Бампер – не колесо, ездить можно", "Это так модно. Ничего вы не понимаете в моде маршруток", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

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