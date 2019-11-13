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13 ноября • обновлено в 16:41
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"Главное, что едет!" В Киеве полуразваленную маршрутку засняли на видео

1.2т
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В Киеве, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер. Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию.

О таком состоянии автобуса сообщили на странице "Киев Оперативный". Там опубликовали соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Подумаешь, бампер отпадает, да? Главное же, что едет. Киев, метро "Почайна", – говорится в посте.

В Киеве полуразваленную маршрутку засняли на видео

В Киеве полуразваленную маршрутку засняли на видео

Скриншот

Пользователи сети начали активно и с сарказмом комментировать ситуацию.

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"Хорошо, что по бокам рекламами заклеено. Так вообще бы развалился, а то, что не заклеено отваливается на ходу", "Нынешние перевозчики, это такой металлолом. И столько бесценных человеческих жизней", "Однажды я ехала в маршрутке, которая объезжала пробку по "встречке" задом", "Бампер – не колесо, ездить можно", "Это так модно. Ничего вы не понимаете в моде маршруток", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как говорится, отсутствие лобового стекла на скорость не влияет! Главное, над ДHP поржать, свЯнине соколовой покажите
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