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24 октября • обновлено в 22:59
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"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

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В одном из гипермаркетов сети "Епицентр" в Киеве заметили живых попугаев в маленьких коробках, поставленных одна на другую.

Соответствующие снимки появились на Instagram-странице UAnimals. Пользователей сети возмутил инцидент и они начали массово писать представителям компании.

При этом в посте сообщается, что таким образом магазин продает птиц, "а работники совершенно спокойно рассказывают о "браке" при транспортировке".

Иллюстрация. Епицентр

Иллюстрация. Епицентр

tarakan.org.ua

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"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

instagram.com/uanimals.official

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

instagram.com/uanimals.official

Комментаторы в свою очередь рассказали, что пресс-служба "Епицентра" ответила на их сообщения, заявив, что так попугаев лишь транспортируют из питомника в Киевской области. Дорога якобы занимает 2 часа.

Другие не поверили этому, указав на то, что птицы в тесных коробках сфотографированы уже в торговом зале. "Этот мир не спасти", – возмутилась одна из пользовательниц.

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

"Этот мир не спасти": гипермаркет Киева обвинили в издевательстве над животными

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продаже испорченных продуктов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
животные фотографии скандалы
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