"Это не украинцы, а малороссы!" Под Киевом унизили медика ВСУ

На Киевщине водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участникам боевых действий, оскорбив медика Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в маршрутке рейса Белая Церковь – Киев, сообщила на своей странице в Facebook Юлия Евдокимова, с которой и конфликтовал водитель.

Она рассказала, что в автобус, кроме нее, также зашел мужчина с удостоверением УБД. Водитель сказал, что один из них должен заплатить половину стоимости проезда, а другой – полную сумму.

"Думала промолчать, как всегда проглотить. Но второй парень не смолчал. В результате:

1. Мы вас возим с 2014 года, скажите спасибо.

2. Это междугородняя маршрутка, используйте те талоны, что вам дают с УБД.

3. Скажите спасибо, что один из вас платит полцены, а не по полной.

4. Какой такой Закон Украины? Покажите, не знаем..." – написала медик.

Она добавила, что, заметив конфликт, к транспорту подбежал другой водитель, который предложил девушке ехать его маршруткой бесплатно. Однако, он отправлялся только за полчаса.

Евдокимова попросила мужчину говорить с ней на украинском языке (так как тот общался на русском, а также грубил ей).

"Ответ был фееричным: а что тебе не нравится, все такие прям украинцы стали, тебе паспорт показать? Я в Украине живу дольше, чем ты на свете (парню на вид лет 35)", – рассказала медик.

"Сижу и думаю: и что я этому водителю такого сделала, вроде на брудершафт с ним не пили, что он сразу тыкать начал... А Закон Украины мне сказали заснуть себе в ж... Хорошо, что второй парень не слышал, потому что была бы бойня", – подытожила Евдокимова.

Юлия Евдокимова Facebook Yulia Evdokimova

"Это не украинцы, а малороссы", "Такого быдла много на дорогах", "Нужно было вызывать полицию!" – пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Отметим, ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" гарантирует участникам боевых действий бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре подрались пассажир и водитель 64-й маршрутки из-за льготника.

В марте водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира. У пострадавшего – ушиб головного мозга и серьезные переломы.

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