ЖК Edeldorf в Киеве могут не достроить из-за нарушений – эксперты НЕРУХОМІ
Эксперты проанализировали ЖК Edeldorf, который рядом с буферной зоной Киево-Печерской лавры строит ООО "Фин-Инвест менеджмент". Они пришли к выводу: вкладывать деньги в этот объект рискованно. О нарушениях, которые ставят под вопрос сдачу дома в эксплуатацию, сообщается на ресурсе НЕРУХОМІ.
Первое нарушение, по словам экспертов, заключается в целевом назначения земельного участка под строительством. В кадастровой карте указано, что по адресу ул.Старонаводницкая, 42-44 могут быть построены только здания рыночной инфраструктуры, объекты для проведения деятельности, связанной с получением прибыли. Жилой дом здесь строить нельзя. А значит, существует риск, что ЖК Edeldorf может быть признан объектом самовольного строительства, а его ввод в эксплуатацию могут запретить.
Учитывая, что дом значительно превышает максимальную высотность, разрешенную в границах исторического ареала и в непосредственной близости к объекту мирового культурного наследия – Киево-Печерской лавре – застройщик обязан был получить разрешения и согласования у Министерства обороны, Аэродвижения, аэропорта "Жуляны" и Укравиатранса, а также – согласовать проект и получить разрешения на проведение работ у Министерства культуры.
Экспертам НЕРУХОМІ не удалось установить, есть ли у застройщика необходимые разрешения от первых 4 структур. Но вот с Минкультом застройщик продолжает судиться, ведь в министерстве в свое время потребовали прекратить любые работы на указанном участке.
Еще одной серьезной проблемой ЖК Edeldorf эксперты НЕРУХОМІ назвали нарушение санитарных требований: участок частично заходит на защитную зону закрытого Зверинецкого кладбища, что может в будущем нести угрозу для здоровья людей, которые будут жить в этом новострое. И это нарушение является не только очередной причиной для остановки строительства на законных основаниях, но и стало предметом изучения ГБР, которое расследует уголовное производство в отношении чиновников Киевской горгосадмнистрации, ГАСИ и других властных органов, выдавших ООО "Фин-Инвест менеджмент" разрешение на строительство на указанном участке многоквартирного жилого комплекса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стройкам "Укрбуда" грозит замораживание на десятки лет: "Киевгорстрой", который должен был достроить дома, в которые вложились около 40 тысяч человек, натолкнулся на противодействие со стороны чиновников и владельцев земли.