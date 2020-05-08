ЖК Edeldorf в Киеве могут не достроить из-за нарушений – эксперты НЕРУХОМІ

Эксперты проанализировали ЖК Edeldorf, который рядом с буферной зоной Киево-Печерской лавры строит ООО "Фин-Инвест менеджмент". Они пришли к выводу: вкладывать деньги в этот объект рискованно. О нарушениях, которые ставят под вопрос сдачу дома в эксплуатацию, сообщается на ресурсе НЕРУХОМІ.

Эксперты выявили нарушения у застройщика ЖК Edeldorf НЕРУХОМІ

Первое нарушение, по словам экспертов, заключается в целевом назначения земельного участка под строительством. В кадастровой карте указано, что по адресу ул.Старонаводницкая, 42-44 могут быть построены только здания рыночной инфраструктуры, объекты для проведения деятельности, связанной с получением прибыли. Жилой дом здесь строить нельзя. А значит, существует риск, что ЖК Edeldorf может быть признан объектом самовольного строительства, а его ввод в эксплуатацию могут запретить.

Учитывая, что дом значительно превышает максимальную высотность, разрешенную в границах исторического ареала и в непосредственной близости к объекту мирового культурного наследия – Киево-Печерской лавре – застройщик обязан был получить разрешения и согласования у Министерства обороны, Аэродвижения, аэропорта "Жуляны" и Укравиатранса, а также – согласовать проект и получить разрешения на проведение работ у Министерства культуры.

Экспертам НЕРУХОМІ не удалось установить, есть ли у застройщика необходимые разрешения от первых 4 структур. Но вот с Минкультом застройщик продолжает судиться, ведь в министерстве в свое время потребовали прекратить любые работы на указанном участке.

Визуализация ЖК Edeldorf на странице объекта

Ход строительства ЖК Edeldorf НЕРУХОМІ

Еще одной серьезной проблемой ЖК Edeldorf эксперты НЕРУХОМІ назвали нарушение санитарных требований: участок частично заходит на защитную зону закрытого Зверинецкого кладбища, что может в будущем нести угрозу для здоровья людей, которые будут жить в этом новострое. И это нарушение является не только очередной причиной для остановки строительства на законных основаниях, но и стало предметом изучения ГБР, которое расследует уголовное производство в отношении чиновников Киевской горгосадмнистрации, ГАСИ и других властных органов, выдавших ООО "Фин-Инвест менеджмент" разрешение на строительство на указанном участке многоквартирного жилого комплекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стройкам "Укрбуда" грозит замораживание на десятки лет: "Киевгорстрой", который должен был достроить дома, в которые вложились около 40 тысяч человек, натолкнулся на противодействие со стороны чиновников и владельцев земли.