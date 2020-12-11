Экс-сотрудница Минздрава назвала госпитализацию с COVID-19 в Киеве "квестом и проверкой на связи"

Официальная статистика по количеству коек в Украине для пациентов с коронавирусом показывает что их в больницах хватает, однако людей все равно некуда класть.

Об этом в интервью LB.UA рассказала волонтер Оксана Сухорукова, которая является сооснователем фонда "Свои" и в 2018-2020 годах возглавляла директорат медицинских услуг в Министерстве здравоохранения. Она пояснила, почему так происходит.

По словам волонтера, госпитализация в Киеве вообще является "квестом и проверкой, насколько у человека хорошие связи".

"Официально у нас всегда все хорошо. На самом деле госпитализация в Киеве – это сейчас квест и проверка, насколько у тебя хорошие связи. У нас много запросов от пациентов из больниц №3, №4 и №12", – отметила Сухорукова.

Волонтер также проанализировала данные Минздрава в разрезе больниц.

"Всего на 8 декабря 62,5 тысячи коек под больных коронавирусом, из них 36,5 тысяч – это койки, обеспеченные кислородом. А эти 26,5 тысяч коек без кислорода, это что? Мне непонятно, зачем они нужны", – подчеркнула она.

Сухорукова пояснила, что основным критерием для госпитализации являются проблемы с дыханием, соответственно – пациентам нужны койки с кислородом.

Бывшая сотрудница Минздрава также обратила внимание, что 80% коек должны быть с кислородом, что указано в каждом документе. "Почему тогда мы считаем, что у нас 62 тысячи коек под коронавирус, если из них только 36,5 тысяч обеспечены кислородом?" – задается она вопросом.

"Вообще тяжело разобраться, как больницы считают количество кислородных точек. Они должны заполнять таблицу, но инструкции о том, как это делать, нет. Каждый заполняет, как умеет", – подытожила Сухорукова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный анестезиолог Минздрава Сергей Дубров рассказал, как больницы искажают данные по количеству кислородных точек. По его словам, они делают это, чтобы показать, что у них все в порядке.

По словам волонтеров, в Одессе пациентов выписывали с кислородной зависимостью, чтобы освобождать койки.

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