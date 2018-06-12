"Договорняк?" В Киеве пассажиры заметили коварную схему в общественном транспорте

В Киеве в автобусе №114 водитель отказался продавать билеты пассажирам, несмотря на контроль по маршруту.
Кондуктора в автобусе тоже не оказалось, сообщил Дмитрий Сухов в группе "Транспорт Киева" в Facebook.
"Диалог одного из пассажиров с водителем:
― Почему билеты не продаете?
― Да не переживайте, все равно контроля не будет.
Контроллеры зашли через две остановки", ― поделился очевидец.
Также он рассказал, что пассажиры отказались оплачивать штраф.
"Почти на каждой остановке звучит объявление, о том, чтобы не забывали оплачивать проезд, а талоны можно купить у кондуктора и водителя во время остановки и что на линии есть контроль, который вас оштрафует. Собственно, они и попытались, но сами пассажиры их выгнали из автобуса. А контроллеры явно в курсе были, что народ без билетов - не договорняк ли это часом?" ― предположил автор поста.
Отметим, что автобус №114 курсирует по маршруту от ул. Милославской до Центрального железнодорожного вокзала.
В комментариях к посту некоторые пользователи отметили, что тоже имели похожие проблемы.
"В 29 троллейбусе периодически сталкиваюсь с такой ситуацией. Кондукторов на маршруте нет. Если у водителя нет талонов, как оплатить проезд? Машины ходят с периодичностью в 20-30-40 минут, так что "выйти и уехать на следующем" ― не выход",― поделился пользователь с ником Жерек Райнер.
Facebook "Транспорт Киева"
Facebook "Транспорт Киева"
Также были и комментаторы, которые убеждены, что всегда можно найти способ оплатить проезд.
"На остановках стоят ларьки, в которых продаются билеты. Главное ― желание оплатить, а не проехать на халяву и искать оправдание", ― написал Андрей Самко.
Facebook "Транспорт Киева"
Facebook "Транспорт Киева"
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве объявили "охоту на зайцев" в общественном транспорте.
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