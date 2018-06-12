"Договорняк?" В Киеве пассажиры заметили коварную схему в общественном транспорте

В Киеве в автобусе №114 водитель отказался продавать билеты пассажирам, несмотря на контроль по маршруту.

Кондуктора в автобусе тоже не оказалось, сообщил Дмитрий Сухов в группе "Транспорт Киева" в Facebook.

"Диалог одного из пассажиров с водителем:

― Почему билеты не продаете?

― Да не переживайте, все равно контроля не будет.

Контроллеры зашли через две остановки", ― поделился очевидец.

Также он рассказал, что пассажиры отказались оплачивать штраф.

"Почти на каждой остановке звучит объявление, о том, чтобы не забывали оплачивать проезд, а талоны можно купить у кондуктора и водителя во время остановки и что на линии есть контроль, который вас оштрафует. Собственно, они и попытались, но сами пассажиры их выгнали из автобуса. А контроллеры явно в курсе были, что народ без билетов - не договорняк ли это часом?" ― предположил автор поста.

Отметим, что автобус №114 курсирует по маршруту от ул. Милославской до Центрального железнодорожного вокзала.

В комментариях к посту некоторые пользователи отметили, что тоже имели похожие проблемы.

"В 29 троллейбусе периодически сталкиваюсь с такой ситуацией. Кондукторов на маршруте нет. Если у водителя нет талонов, как оплатить проезд? Машины ходят с периодичностью в 20-30-40 минут, так что "выйти и уехать на следующем" ― не выход",― поделился пользователь с ником Жерек Райнер.

Facebook "Транспорт Киева"

Facebook "Транспорт Киева"

Также были и комментаторы, которые убеждены, что всегда можно найти способ оплатить проезд.

"На остановках стоят ларьки, в которых продаются билеты. Главное ― желание оплатить, а не проехать на халяву и искать оправдание", ― написал Андрей Самко.

Facebook "Транспорт Киева"

Facebook "Транспорт Киева"

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