Днепр в Киеве полон морских обитателей: ученые говорят о катастрофе

В водохранилищах Днепра морская рыба игла и мелкая медуза уже стали постоянными жителями, но сейчас они встречаются даже в районе Киева. Это свидетельствует о катастрофическом состоянии реки.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины, пишет "Интерфакс-Украина". Глава ассоциации Александр Чистяков отметил, что, по словам ученых, вода в водохранилищах напоминает "коктейль из всей таблицы Менделеева".

"Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", – подчеркнул он.

В пресс-службе рассказали, что еще три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было заметить лишь в дельте Днепра и Каховском водохранилище, но сейчас они в большом количестве встречаются даже в столичных заливах.

"В отношении мелкой медузы – то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума", – объяснили в ассоциации.

Также там подчеркнули, что появление морских обитателей в этих водах свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра, ненадлежащем отношении к реки страны.

"Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три, пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер", – подытожили в ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сказала, что из-за строительства множества гидросооружений, в том числе Каневской ГЭС, река Днепр превратилась в "фрагментированный водный ресурс".