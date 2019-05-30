"Детям это портит психику": в киевской школе запретили вешать фото погибшего ученика

Специализированна школа "Эллада" №94 в Киеве, где ранее восьмиклассник воткнул учительнице ножницы в спину, снова оскандалилась — руководство заведения запретило вешать на стене класса коллаж с фотографиями в память о погибшем ученике.

О вопиющем инциденте, произошедшим несколько дней назад, в своем Facebook сообщила главный редактор журнала "Мандри", журналист Леся Москаленко. Ее дочь училась вместе с 14-летним Сергеем Петруком, который в марте 2019 года выбросился из окна.

По словам Москаленко, в школе мальчика недолюбливали, а из-за повышенной активности на него повесили клеймо "плохого ребенка".

"С моей дочерью Катей они подружились в киевской школе 94, оба считались там "плохими" озорными детьми, которые могут закукурекать на уроке. Сережа мечтал стать актером. Ходил на актерский кружок, они с Катей снимали фильм, который не успели смонтировать. А в школе ему никогда не давали ни слов, ни ролей в спектаклях. "Плохим" детям также никогда не сообщали о каких-то поездках. Класс ехал, а Сережа даже не знал", — рассказала журналистка.

14-летний Сергей Петрук покончил с собой два месяца назад коллаж

В последнее время, говорит Москаленко, Сережа жаловался маме, что ему стало очень сложно: "Она хотела в следующем году забрать его в другую школу. Не успела..."

После трагедии женщина предложила сделать в школе веселую подборку из рисунков и фото, чтобы учителя и дети "запомнили его весельчаком и мечтателем", а также провести просветительскую беседу со школьниками на тему любви, доверия и поддержки.

"Ей самой очень была нужна эта поддержка... Говорить ей не разрешили. На коллаж согласились", — написала журналистка. Однако когда дети подготовили подборку, классная руководительница выдвинула условие: коллаж сразу же нужно будет забрать. Не разрешила оставить даже маленькое фото погибшего Сергея, мол, это указание директора.

Когда мама мальчика в ответ расплакалась и обратилась к учительнице, последняя "сделала вид, что "ничего не слышит, повернулась спиной и вышла", после чего "сразу удалила маму Сережи из школьного чата".

По словам Москаленко, в школе №94 работают хорошие учителя с моральными принципами, однако они боятся высказывать свое мнение.

"Те учителя всегда молчат! Когда недавно один ученик ударил информатичку ножницами, никто из них не решился сказать правду: что информатичка неадекватна и уже много лет издевается над детьми на уроках. Ни один не сказал! А могли бы..." — напомнила журналистка.

"Мы с дочкой рассуждали, почему же школа пожалела 20 квадратных сантиметров на стене для Сережи?... И пришли к выводу, что им стыдно смотреть ему в глаза даже на фотографии. Они плохо относились к нему все эти годы, не поняли его, не поддерживали. И хотят теперь сделать вид, будто его и не было никогда. Списывая свое решение, как всегда на детей: "детям это портит психику", "родители против". Два месяца назад попрощаться с Сережей на кладбище пришло трое учителей и несколько учеников ... Те, которые узнали сами. В школе ничего никому не сообщили... Прости нас, дитя!" — эмоционально подытожила мама одноклассницы Сергея.

Она также призвала общественность придать публичной огласке инцидент и распространить информацию в школьных чатах. На момент публикации новости пост Леси Москаленко собрал уже 4,6 тысяч лайков и почти 6 тысяч репостов.

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