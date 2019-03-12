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"Дело закрыто!" В Киеве из зала суда сдуло тысячи документов

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В Киеве из-за ураганного ветра 11 марта из здания Апелляционного суда сдуло большое количество документов. По словам очевидцев, судебные решения разлетелись по всей округе.

Видеозапись из-под стен учреждения на своей странице в Facebook опубликовал начальник Киевского рыбоохранительного патруля в Госагентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин. Он отметил, что утеря важных документов может привести к очень тяжелым последствиям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дело закрыто! В Киеве во время бури из помещения Киевского апелляционного суда повылетали тысячи дел! Вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище было усеяно наработками апелляционного суда", – написал Мухин.

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Ветром сдуло документы из суда

Ветром сдуло документы из суда

Facebook Владимир Мухин

Ветром сдуло документы из суда

Ветром сдуло документы из суда

Facebook Владимир Мухин

Его пост также распространили в группе "Киев Оперативный", где комментаторы предположили, что судебные решения мог спасти электронный документооборот.

"Одна надежда на электронный реестр. но это касаемо самих решений. А вот если так папки с делами и доказательствами разлетелись, то это полный капец", – написал Андрей Ламаш.

"Дело закрыто!" В Киеве из зала суда сдуло тысячи документов
"Дело закрыто!" В Киеве из зала суда сдуло тысячи документов

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадали как минимум два человека и несколько автомобилей.

В этот же день в Борисполе Киевской области обрушилась часть стены жилого дома. По словам местных жителей, дому более 30 лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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