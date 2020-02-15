"Даже в сьолах нє разгаварівают": в метро Киева произошел скандал из-за украинского языка

Известный журналист, писатель и автор проекта Ukraїner Богдан Логвиненко рассказал неприятную историю о том, как в киевском метро до него и его коллег начали цепляться из-за украинского языка и заявили, что на нем "уже даже в сьолах нє разгаварівают".

Об инциденте мужчина написал на своей странице в Facebook. Ситуация произошла 14 февраля.

"В метро в Киеве два мужчины начали приставать к нам из-за того, что мы говорим на украинском. Подумал, ну, неадекваты какие-то, их везде много. Коллеги как раз выходили, а я решил отойти. Они начали на весь вагон орать: "Чьо оні ви*биваются, уже даже в сьолах нє разгаварівают на украінском", – пересказал журналист историю (Текст воспроизведен в оригинальном виде. – Ред.).

В метро Киева произошел скандал из-за украинского языка. Иллюстрация

Также он вспомнил похожий случай, когда в редакцию Ukraїner пришли представители рекламной сферы и заявили, что в издания "націоналістічєскій" контент только потому, что главный язык – украинский.

Ситуация возмутила пользователей сети, в частности на нее отреагировал и пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Андрей Кулиш. Он заявил, что люди, которые так поступают отстали от реальности на 16 лет.

"Ведь, если не изменяет память, украинский начал быть популярным еще после революции 2004 года. Мне уже лет 6-7 никто не говорит, что у меня "красивый украинский язык и я наверное из Львова приехал или села"... С*паров и р*шкованов не считаю", – подчеркнул мужчина.

Кулиш добавил, что мужчинам, которые презирали украинский в метро Киева, просто повезло, что его не было рядом.

"Потому что разница есть. Просто народ в большинстве своем еще не дорос до осознания того, на чем РФ строила свою экспансию, раскатывала Крым и Донбасс и чем она будет оправдывать свои преступления в будущем", – отметил пресс-офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь с клиентами только на русском, а также была невежливой.

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