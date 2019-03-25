"Давка тысячи людей!" Киевляне сняли на видео коллапс в метро

В Киеве 25 марта на станции метро "Святошин" возник ажиотаж из-за ремонта вестибюля. Пассажиры выстраивались в огромную очередь, чтобы попасть вовнутрь "подземки".

Запись "толкучки" опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. На видео видно, что люди столпились не только на улице, а и в подземном переходе (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Киевский метрополитен предупреждал о закрытии входа и выхода со стороны рынка и электричек, однако избежать их и перенаправить людей на другой вход и выход не удалось, в связи с чем образовался пеший затор", ‒ сообщили в группе.

Очередь на Святошине Скриншот

Толкучка на метро "Святошин" Скриншот

Западное крыло станции закрыли с 23 марта, после того, как открыли отремонтированный восточный вестибюль. В соцсетях пассажиры пожаловались, что оставленные для прохода тротуары возле станции слишком узкие и не могут вместить всех желающих попасть в метро.

"Люди, которые приезжают на электричках и маршрутках с Борщаговки, должны идти 500 метров по очень узкому тротуару, потом по ступенькам на мост и опять по тротуару, чтобы попасть в метро. Вы видели, какую давку это создало 25 марта? Тысячи людей втеснить в тротуар 50 сантиметров!" ‒ пожаловался в комментариях Александр Бонадренко.

Как писал OBOZREVATEL, метро на Виноградаре в Киеве может появится уже в 2021 году. К этому времени планируют построить две станции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!