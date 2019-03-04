''За что 8 гривен?!'' В Киеве разгорелся скандал из-за разбитой маршрутки

В Киеве 4 марта пассажиры пожаловались на маршрутку, в которой было выбито стекло в окне задней двери. Несмотря на это, перевозчик выпустил транспорт на маршрут.

Фотографии из салона маршрутки №408 (Киев-Волынский – ул. Булаховского) обнародовали в группе "Борщаговка" в Facebook.

"Вот в таком состоянии ездят маршрутки. Помимо того, что каждое утро идет забитая, так еще сегодня с ветерком. Как заметили, нет дверного стекла и при этом нужно платить 8 гривен. Спросить вот так: "за что мы платим 8 гривен?" За давку и с ветерком в марте", – возмутился пассажир.

Маршрутка без стекла Скриншот

На опубликованных кадрах видно, что стекло есть только в нижней половине двери, а в верхней остался только обломок в левом углу.

Маршрутка №408 Скриншот

Маршрутка в Киеве Скриншот

В комментариях к посту некоторые пользователи не разделили возмущение пассажиров, отметив, что поездка в неисправном авто – это личный выбор.

"За проезд вы платите, за передвижение из пункта "А" в пункт "Б", чтоб не идти пешком", – прокомментировал пользователь Андрей Анатольевич.

"Это же такси. Хочешь – едешь, хочешь – нет", – написал другой комментатор.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки №455 (Виноградарь – Севастопольская площадь) во время поездки ремонтировал автобус при помощи кирпича.

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