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''За что 8 гривен?!'' В Киеве разгорелся скандал из-за разбитой маршрутки

4.1тЧитать материал на украинском

В Киеве 4 марта пассажиры пожаловались на маршрутку, в которой было выбито стекло в окне задней двери. Несмотря на это, перевозчик выпустил транспорт на маршрут.

Фотографии из салона маршрутки №408 (Киев-Волынский – ул. Булаховского) обнародовали в группе "Борщаговка" в Facebook.

"Вот в таком состоянии ездят маршрутки. Помимо того, что каждое утро идет забитая, так еще сегодня с ветерком. Как заметили, нет дверного стекла и при этом нужно платить 8 гривен. Спросить вот так: "за что мы платим 8 гривен?" За давку и с ветерком в марте", – возмутился пассажир.

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Маршрутка без стекла

Маршрутка без стекла

Скриншот

На опубликованных кадрах видно, что стекло есть только в нижней половине двери, а в верхней остался только обломок в левом углу.

Маршрутка №408

Маршрутка №408

Скриншот

Маршрутка в Киеве

Маршрутка в Киеве

Скриншот

В комментариях к посту некоторые пользователи не разделили возмущение пассажиров, отметив, что поездка в неисправном авто – это личный выбор.

"За проезд вы платите, за передвижение из пункта "А" в пункт "Б", чтоб не идти пешком", – прокомментировал пользователь Андрей Анатольевич.

"Это же такси. Хочешь – едешь, хочешь – нет", – написал другой комментатор.

''За что 8 гривен?!'' В Киеве разгорелся скандал из-за разбитой маршрутки
''За что 8 гривен?!'' В Киеве разгорелся скандал из-за разбитой маршрутки

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки №455 (Виноградарь – Севастопольская площадь) во время поездки ремонтировал автобус при помощи кирпича.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
странный пассажир, если ему не нравится разбитое стекло, нафига ж он сел в эту маршрутку? не догадался следующей дождаться?
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