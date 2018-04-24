"Мужика рядом вырвало": в метро Киева чуть не убило пассажирку

В Киеве в вагоне метро оторвался и упал поручень. Свидетели сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как написала очевидица происшествия Сабина Котова на своей странице в Facebook, от удара металлической трубой пассажиров спасла только быстрая реакция.

"Только что меня чуть не убила перекладина в метро. Вот просто взяла и оторвалась мимо моей головы. Если бы не молниеносная реакция ― получила металической палкой прямо в лоб", ― написала Котова.

По словам девушки, она отделалась легким испугом, а пассажира, сидяшего рядом с ней, стошнило.

Facebook Sabina Kotova

Facebook Sabina Kotova

Facebook Sabina Kotova

Пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон в комментарии для "Обозревателя" заявила, что пресс-служба метро еще не получила информации об инциденте.

"Мы свяжемся с девушкой и проверим этот случай", ― пообещала Макогон.

Как писал "Обозреватель", в киевском метрополитене поменяется голос, который объявляет станции.