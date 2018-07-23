"Что это за бордель?" На предприятии в Киеве жестоко избили пожилых женщин

В Киеве 23 июля неизвестные захватили государственное научно-производственное предприятие (НПП) "Электронмаш". Во время атаки злоумышленники избили сотрудников предприятия, в том числе и пожилых женщин.

Около 400 работников "Электронмаша" выгнали на улицу, а само НПП остановило свою деятельность. Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель Владимир Бережной.

"Титушки при помощи спецсредств побили коллектив предприятия, мужчин и женщин преклонного возраста, и захватили административное здание. За этим стоит большой застройщик, который пытается захватить территорию", ― написал Бережной.

facebook.com/vbereznoj

facebook.com/vbereznoj

facebook.com/vbereznoj

В комментариях к посту пользователи резко отреагировали на ЧП.

"Что там у вас за бордель?" ― возмутилась Елена Голубова.

"Маразм крепчает", ― высказалась Юлия Сало.

Напомним, что ранее руководителя "Электронмаша" Виктора Мову обвинили в том, что он незаконно проводил процесс отчуждения общежития и проходной завода. Его уволили в марте 2018 года за злоупотребление служебным положением. На официальном сайте предприятия указывается, что в апреле 2018 СБУ проводила обыски в домах Мовы, а также главного бухгалтера и главного инженера.

facebook.com/vbereznoj

Как писал OBOZREVATEL, коллектив предприятия "Электронмаша" опровергал все обвинения в адрес своего директора.