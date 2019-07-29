Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

"Человек чуть не погиб!" В центре Киева дерево упало на пешеходную дорожку

861 Читать материал на украинском

В центре Киева в ботаническом саду дерево упало прямо на дорожку для пешеходов, едва не задев прохожую девушку.

По словам очевидца Сергея Марченко, в ботаническом саду им. Фомина большое количество деревьев находится в плохом состоянии. Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

"На моих глазах чуть не погиб человек. Если бы девушка шла десятью метрами дальше по аллее, это дерево упало бы прямо не нее. Могу себе представить, что она пережила, когда это упало ей под ноги", – сообщил он.

По словам Марченко, сад принадлежит КНУ имени Тараса Шевченко, но является неухоженным, с большим количеством гнилых деревьев.

Упавшее дерево

Упавшее дерево

Fb Serhii Marchenko

"И им по барабану вообще все. Что освещения, за исключением одной аллеи, нет. Что давно выщерблен асфальт. Что прямо в ботсаду устроена свалка мусора и там гниют листья, ветки, обертки от мороженного. И сейчас им по барабану, что рядом с упавшим деревом стоит еще одно, которое уже сломано, а его верхушка держится на одной коре и может рухнуть на людей в любой момент", – заявил свидетель происшествия.

Еще одно сломанное дерево

Еще одно сломанное дерево

Сергей Марченко

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей – на них упали ветки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel