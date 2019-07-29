"Человек чуть не погиб!" В центре Киева дерево упало на пешеходную дорожку

В центре Киева в ботаническом саду дерево упало прямо на дорожку для пешеходов, едва не задев прохожую девушку.

По словам очевидца Сергея Марченко, в ботаническом саду им. Фомина большое количество деревьев находится в плохом состоянии. Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

"На моих глазах чуть не погиб человек. Если бы девушка шла десятью метрами дальше по аллее, это дерево упало бы прямо не нее. Могу себе представить, что она пережила, когда это упало ей под ноги", – сообщил он.

По словам Марченко, сад принадлежит КНУ имени Тараса Шевченко, но является неухоженным, с большим количеством гнилых деревьев.

Упавшее дерево Fb Serhii Marchenko

"И им по барабану вообще все. Что освещения, за исключением одной аллеи, нет. Что давно выщерблен асфальт. Что прямо в ботсаду устроена свалка мусора и там гниют листья, ветки, обертки от мороженного. И сейчас им по барабану, что рядом с упавшим деревом стоит еще одно, которое уже сломано, а его верхушка держится на одной коре и может рухнуть на людей в любой момент", – заявил свидетель происшествия.

Еще одно сломанное дерево Сергей Марченко

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей – на них упали ветки.

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