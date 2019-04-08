"Будем ночевать тут!" В Киеве возник очередной коллапс из-за выборов президента

В Киеве 8 апреля на некоторых участках для смены места голосования избирателей образовались значительные очереди.

Большое количество людей собралось в отделении Госреестра избирателей Дарницкого района уже с самого утра. Фото на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Сябро. По словам избирателя, его коллега в 9 утра был уже 75-м в очереди.

"К сожалению, ЦИК не прислушалась к просьбам обычных граждан и не начала процедуру выдачи удостоверений на временную смену места голосования раньше", – написал Сябро.

Очередь в Дарницкой РГА Facebook Андрей Сябро

С 7 по 15 апреля ЦИК официально призвала подавать заявления всех украинцев, которые во время второго тура президентских выборов не будут проживать по месту регистрации.

Очередь в одной из РГА Киева Facebook Евгении Костиной

Некоторые избиратели пытались подать заявление еще до оглашения официальных результатов первого тура, однако не во всех отделениях это позволили сделать.

"В Днепровской РГА в Киеве очереди сказали, что даже если оставить заявление, то не факт, что ее обработают. В приоритете будут те, кто придет после объявления результатов выборов ЦИК", – поделилась одна из избирательниц в комментариях под постом.

Негативным опытом на своей странице в Facebook поделился и Михаил Семени, который хотел подать заявление в РГА Дарницкого района еще 3 апреля.

Facebook Андрей Сябро

"Временная смена места голосования не произошла. Сказали приходить после 11 апреля. Учитывая количество людей в прошлый раз, для получения справок будем ночевать под администрацией!" – написал избиратель.

Однако в Харькове и Мариуполе, к примеру, заявления у избирателей принимали, пообещав дать справку уже после официального объявления ЦИК.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве за неделю до первого утра выборов президента Украины во многих районных администрациях образовались огромные очереди избирателей, которые хотели проголосовать не по месту регистрации.

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