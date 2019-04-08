|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

"Будем ночевать тут!" В Киеве возник очередной коллапс из-за выборов президента

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве 8 апреля на некоторых участках для смены места голосования избирателей образовались значительные очереди.

Большое количество людей собралось в отделении Госреестра избирателей Дарницкого района уже с самого утра. Фото на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Сябро. По словам избирателя, его коллега в 9 утра был уже 75-м в очереди.

"К сожалению, ЦИК не прислушалась к просьбам обычных граждан и не начала процедуру выдачи удостоверений на временную смену места голосования раньше", – написал Сябро.

Новости
Второй тур выборов президента Украины: как изменить место голосования
Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Facebook Андрей Сябро

С 7 по 15 апреля ЦИК официально призвала подавать заявления всех украинцев, которые во время второго тура президентских выборов не будут проживать по месту регистрации.

Очередь в одной из РГА Киева

Очередь в одной из РГА Киева

Facebook Евгении Костиной

Некоторые избиратели пытались подать заявление еще до оглашения официальных результатов первого тура, однако не во всех отделениях это позволили сделать.

"В Днепровской РГА в Киеве очереди сказали, что даже если оставить заявление, то не факт, что ее обработают. В приоритете будут те, кто придет после объявления результатов выборов ЦИК", – поделилась одна из избирательниц в комментариях под постом.

Негативным опытом на своей странице в Facebook поделился и Михаил Семени, который хотел подать заявление в РГА Дарницкого района еще 3 апреля.

"Будем ночевать тут!" В Киеве возник очередной коллапс из-за выборов президента

Facebook Андрей Сябро

"Временная смена места голосования не произошла. Сказали приходить после 11 апреля. Учитывая количество людей в прошлый раз, для получения справок будем ночевать под администрацией!" – написал избиратель.

Однако в Харькове и Мариуполе, к примеру, заявления у избирателей принимали, пообещав дать справку уже после официального объявления ЦИК.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве за неделю до первого утра выборов президента Украины во многих районных администрациях образовались огромные очереди избирателей, которые хотели проголосовать не по месту регистрации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения