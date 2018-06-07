"Бросались камнями и кирпичами": в Киеве табор ромов захватил национальный парк

В Киеве табор ромов обосновался в национальном природном парке (НПП) "Голосеевский".

Они обустроили там землянки, уничтожили растения и замусорили парк отходами, сообщил сотрудник парка Александр Соколенко.

"Сотрудников лесопарка на захваченную территорию ромы не пускают, при этом самовольно валят лес и используют деревья как дрова для обогрева и приготовления еды", ― написал он.

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Также Соколенко заявил, что полиция игнорирует официальные обращения по этому поводу, а ромы нападают на сотрудников парка.

"6 июня во время проверки 122 квартала Киевского лесничества (участок в парке. ― Ред.) ромы напали на сотрудников службы охраны природно-заповедного фонда и активистов, которые пытались попасть на захваченную территорию и закидали их камнями, кирпичами и другими предметами", ― написал Соколенко.

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе напали на лагерь ромов.