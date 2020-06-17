Служба такси Bolt угодила в скандал из-за водителя, который скрылся с личными вещами женщины, не доставив их по месту назначения.

Об инциденте сообщил пользователь Facebook Макс Бартюк в среду, 17 июня. Он рассказал, что воспользовался сервисом доставки Delivery и передал своей коллеге Ирине Лабунской рабочий ноутбук, небольшую сумму денег, документы и личные вещи. Однако вещи водитель Андрей так и не доставил.

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"Ладно я бы понял, если б оно с ними могло чухнуть на сказочное Бали и жить полгода припеваючи. Ну типа, оправданный крайм, и все такое. Но максимум, что ему светит с этой суммой – это пригород Жмеринки, и пару дней мивины. Что выглядит совершенно абсурдно. Впрочем, для животного его уровня, наверное, норм.

Машина арендованная, и находится под арестом. Доблестная полиция утверждает, что найти черта не представляется возможным. Но я думаю, это пока", – написал мужчина.

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OBOZREVATEL связался с региональным менеджером Bolt в Украине Тарасом Потичным, чтобы узнать, вернут ли женщине вещи и что ждет водителя.

Ирина Лабунская

"До окончательного разрешения ситуации мы заблокировали водителя. Автопарк связался с пользовательницей и решил полностью компенсировать убытки. Сейчас мы проводим собственное внутреннее расследование. Мы также общались с полицией и предоставили им всю информацию, которую мы можем разглашать, и которой мы владели до официальных запросов. В дальнейшем мы также будем сотрудничать с полицией и предоставлять им информацию, если возникнет необходимость", – рассказал он.

При этом в Bolt отметили, что курьерской доставкой Delivery нельзя отправлять деньги и ценные вещи, номинальная стоимость которых не должна превышать 500 гривен.

"Компания Bolt не несет ответственности за потерю или похищение переданного водителю груза, зато мы обеспечиваем его страхование. Если ваш груз был поврежден, уничтожен или потерян в результате ДТП, ограбления или действий водителя, вы можете получить страховку на сумму до 500 грн. Также мы всегда советуем обращаться в полицию. Со своей стороны, компания Bolt всегда готова сотрудничать с полицией и предоставлять всю информацию, которой компания владеет", – добавил Потичный.

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