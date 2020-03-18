Больницы Киева не тестируют на коронавирус пациентов с пневмонией – врач

Реанимационные отделения больниц Киева начали заполняться пациентами с пневмонией, но на коронавирус COVID-2019 их якобы никто не тестировал.

Такое заявление сделала столичный врач-онколог Татьяна Рослякова на своей странице в Facebook. По ее словам, вирус в легкой или средней форме подхватит очень большое количество людей, учитывая его быстрое распространение и простой способ передачи.

Также врач добавила, что самый большой риск COVID-2019 представляет для людей пожилого возраста, ослабленных другими хроническими заболеваниями людей, а также онковыздоравливающих на этапе химиотерапии.

Больницы Киева и коронавирус. Иллюстрация

"Вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже тем, кто находится с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц, – тест не делают. Говорят, нет эпидемиологического анамнеза (старушка не целовалась, мол, с итальянцем)", – подчеркнула Рослякова.

Она обратилась к властям, отметив, что смысла ждать и не делать тест на коронавирус – нет, ведь так заболевание будет быстрее и больше распространятся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram