Больницы Киева не тестируют на коронавирус пациентов с пневмонией – врач

Реанимационные отделения больниц Киева начали заполняться пациентами с пневмонией, но на коронавирус COVID-2019 их якобы никто не тестировал.
Такое заявление сделала столичный врач-онколог Татьяна Рослякова на своей странице в Facebook. По ее словам, вирус в легкой или средней форме подхватит очень большое количество людей, учитывая его быстрое распространение и простой способ передачи.
Также врач добавила, что самый большой риск COVID-2019 представляет для людей пожилого возраста, ослабленных другими хроническими заболеваниями людей, а также онковыздоравливающих на этапе химиотерапии.
Больницы Киева и коронавирус. Иллюстрация
"Вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже тем, кто находится с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц, – тест не делают. Говорят, нет эпидемиологического анамнеза (старушка не целовалась, мол, с итальянцем)", – подчеркнула Рослякова.
Она обратилась к властям, отметив, что смысла ждать и не делать тест на коронавирус – нет, ведь так заболевание будет быстрее и больше распространятся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
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