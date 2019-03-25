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"Больная! Создание!" В Киеве водитель маршрутки накинулся на пассажирку

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В Киеве водитель маршрутки набросился на пассажирку с ребенком после того, как она попросила показать ей маршрутный лист.

Водитель отказал ей в грубой форме, а женщина сорвала висящие документы и спрятала их в сумку. После этого маршруточник принялся оскорблять ее матом и силой возвращать отобранное. Видеозапись обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. 18+).

"Документы отдала, бл*! Документы отдала! Больная! Создание, бл*!" ‒ вылил поток ненормативной лексики водитель.

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В Киеве водитель маршрутки матом обругал пассажирку

В Киеве водитель маршрутки матом обругал пассажирку

Скриншот "КиевОперативный"

В группе также пояснили, что маршрут был недавно изменен, и теперь автобусы ездят по другим улицам. Не зная этого, женщина начала требовать маршрутный лист, в предоставлении которого ей отказали.

Когда мужчина пытался вернуть документы силой, пассажирка начала кричать, что ей больно.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве водитель маршрутки №151 не позволил пенсионерке зайти, закрыв дверь прямо перед ее лицом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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