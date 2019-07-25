Более миллиона жителей могут остаться без воды: Киеву грозит катастрофа

В Киеве на месте скандальной стройки рядом с Деснянской водопроводной станцией уже повредили силовой кабель и кабель связи.

Строители заявили, что починили их за свой счет, но останавливать работы не собираются, говорится в репортаже ТСН (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

Застройщик поставил забор прямо над водогоном, хотя законодательно разрешено минимальное расстояние в 50 метров.

"Это зона строгого санитарного режима, где запрещена вся хозяйственная деятельность, пребывание посторонних лиц", – сообщил руководитель Деснянской водопроводной станции Валерий Оленченко.

Забор для стройки Скриншот

В поле, где на глубине всего в 1,5 метра находятся трубы с водой, начали строить гаражный кооператив. По словам руководительницы информационного центра КП "Киевводоканал" Виктории Яковлевой, гаражи и любые другие сооружения в случае аварии сделают ремонт водоотводов невозможным.

Забор для стройки Скриншот

От этой станции зависит наличие воды у 65% киевлян, которые живут в центре города, на юге правого и всего левого берега. По примерным оценкам, это более 1 миллиона жителей.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля стало известно, что рядом с Деснянской станцией начали стройку. Вначале ее приняли за новый ЖК, но позже выяснилось, что это – гаражный кооператив.

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