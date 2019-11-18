"Бери что хочешь!" В Киеве супермаркет известной сети попал в очередной скандал

В Киеве супермаркет известной сети "Эко-маркет" загремел в новый скандал. Посетители сняли на видео, как в рабочее время возле нескольких прилавков магазина не было ни одного продавца.

Речь идет об "Эко-маркете" возле железнодорожного вокзала. О ситуации сообщили на странице "Х**вый Киев" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

Примечательно, что в торговом аквариуме для рыбы даже не было самих животных.

В Киеве супермаркет известной сети попал в очередной скандал

"Эко-маркет" на вокзале теперь получит свою долю популярности! Заходи кто угодно, бери что хочешь", – говорится в описании под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в супермаркете известной сети "Эко-маркет" на улице Вадима Гетьмана, 46б якобы продавали конфеты с червями.

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