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LadyCity

"А какие это годы?" Снимки масштабного потопа в Киеве вызвали резонанс в сети

7.6тЧитать новость на украинском

Ливни и шквалы, которые несколько раз обрушивались на Киев, показали, насколько город был неготов к таким стихийным явлениям. Затопленные улицы и забитые мусором "ливневки", пешеходы по пояс в воде и рухнувшие деревья ― именно к таким последствиям привели несколько сильных дождей.

Однако такая ситуация наблюдалась не только летом 2018 ― она была знакома киевлянам и ранее. Подборку фотографий столичного "армагеддона" после непогоды на своей странице в Facebook опубликовал журналист Алексей Мустафин.

"А это какие годы, не подскажете?" ― подписал автор серию снимков.

Facebook Алексей Мустафин

Facebook Алескей Мустафин

Facebook Алексей Мустафин

Facebook Алексей Мустафин

Киевским коммунальщикам приходилось бороться с последствиями стихии, буквально стоя по пояс в воде.

Facebook Алексей Мустафин

Facebook Алексей Мустафин

В комментариях к посту его автор отметил, что снимки были сделаны несколько лет назад, во времена мэра Леонида Черновецкого (2006-2012 годы).

Как писал OBOZREVATEL, со времен СССР ситуация с затоплением столичных улиц особенно не улучшилась. К примеру, недавно в сети опубликовали снимки, на которых запечатлены наводнения в разных районах Киева. Они датированы началом 1970.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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