"А какие это годы?" Снимки масштабного потопа в Киеве вызвали резонанс в сети

Ливни и шквалы, которые несколько раз обрушивались на Киев, показали, насколько город был неготов к таким стихийным явлениям. Затопленные улицы и забитые мусором "ливневки", пешеходы по пояс в воде и рухнувшие деревья ― именно к таким последствиям привели несколько сильных дождей.
Однако такая ситуация наблюдалась не только летом 2018 ― она была знакома киевлянам и ранее. Подборку фотографий столичного "армагеддона" после непогоды на своей странице в Facebook опубликовал журналист Алексей Мустафин.
"А это какие годы, не подскажете?" ― подписал автор серию снимков.
Facebook Алексей Мустафин
Facebook Алескей Мустафин
Facebook Алексей Мустафин
Facebook Алексей Мустафин
Киевским коммунальщикам приходилось бороться с последствиями стихии, буквально стоя по пояс в воде.
Facebook Алексей Мустафин
Facebook Алексей Мустафин
В комментариях к посту его автор отметил, что снимки были сделаны несколько лет назад, во времена мэра Леонида Черновецкого (2006-2012 годы).
Как писал OBOZREVATEL, со времен СССР ситуация с затоплением столичных улиц особенно не улучшилась. К примеру, недавно в сети опубликовали снимки, на которых запечатлены наводнения в разных районах Киева. Они датированы началом 1970.
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